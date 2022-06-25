Какое наказание за насилие, будут ли дискредитировать мужчин: что изменит Стамбульская конвенция

Теперь Украина официально является кандидатом на вступление в Евросоюз. Одним из первых шагов властей стала ратификация Стамбульской конвенции. Однако документ, вокруг которого множество мифов и даже страха, снова вызывает дискуссии.

Гендерный эксперт и психолог Центра "Женские перспективы" Марта Чумало помогает женщинам, пострадавшим от домашнего насилия. В 2020 году она получила награду "Тюльпан по правам человека" от правительства Нидерландов за поддержку прав человека на глобальном уровне.

Марта рассказала для 24 канала, действительно ли Стамбульская конвенция способна угрожать национальной безопасности и имеет ли она отношение к ЛГБТ.

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В чем видят опасность

Стамбульская конвенция, или же официальное ее название "Конвенция Совета Европы предотвращения насилия против женщин и домашнего насилия и борьба с этими явлениями", может угрожать, как отмечает Марта, только обидчику. Обычно люди, которые не читали конвенции и никогда в жизни не видели ее текст, напуганы и растеряны.

"Им рассказали о каких-то страшных гендерных идеологиях, опасностях гендера. Даже пугали, что будут забирать детей и отдавать на усыновление в однополые пары", – отметила Марта.



Марта Чумало / Фото Львовского пресс-клуба

Над противодействием ратификации разными странами очень хорошо работала Россия, особенно до полномасштабной войны. Марта объясняет, что если посмотреть на карту и обратить внимание на страны, где не действует Стамбульская конвенция, то сразу понятно, под чьим влиянием они находятся. Все слишком очевидно.

"Кроме России, также имеем сильное влияние Совета Церквей, который встал против понятия гендера. Они видят опасность в определении и распространении понятия, а Стамбульская конвенция – первый международный документ, который дает определение, поэтому церковь против, потому что это наступление, в том числе и на патриархальные ценности", – говорит эксперт.

Ратифицированный документ видит причины и источники возможности насилия именно в социально сконструированной роли женщин и мужчин (а это как раз "гендер"). Патриархат же дает четкое понимание женщины, как подчиненной, послушной, чувствительной к нуждам других, терпеливой и такой, что украшает мужчину. В противоположность ей мужчина – властный, решает, наказывает и имеет право на насилие. Марта отмечает, что документ не противоречит Конституции Украины.

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"Стамбульская конвенция говорит о том, что в корне есть гендерное деление и одна сторона имеет больше власти и контроля над другой. И пока у нас есть это деление, до тех пор мы будем питать насилие. Пока мы не начнем относиться к женщине как к человеку, который имеет такие же права, как мужчина, уважать ее выбор, желание, голос и субъектность", – говорит Марта.

Успехи активистов на пути к ратификации

Украина подписала конвенцию в 2011 году и тогда развернулось как сопротивление против ратификации, так и движение поддержки. Особенно пик противостояния относительно документа был в 2013 – 2014 году.

Уже после революции Достоинства был существенный успех. В 2016 году подготовились к ратификации, гармонизировали всю касательную законодательную базу к требованиям Стамбульской конвенции. Марта рассказала, что удалось криминализировать систематическое домашнее насилие. То есть если агрессивные действия происходят 2 и более раз, то это уже уголовное дело и обидчик может получить реальный срок лишения свободы.

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Также ввели предписания, когда полиция может приехать и выписать документ, обязывающий обидчика покинуть место совместного проживания и запретить ему приближаться к пострадавшим и общаться с ними. Его могут заставить дистанцироваться даже когда он единоличный владелец квартиры.

"Получили, что ребенок-свидетель признается сейчас пострадавшим лицом. Это был очень революционный подход. Раньше, если несовершеннолетних никто не бьет, это значит, что они в безопасности. А наблюдение за насилием и влияние на личность часто не принимали во внимание", – вспоминает Марта.

Приняли и то, что домашнее насилие – это отягчающее обстоятельство для других преступлений. Также расширили круг лиц, которые могут быть привлечены к ответственности.

Марта Чумало Гендерный эксперт и психолог Центра "Женские перспективы" Раньше было так, что супруги развелись и мужа уже никто не привлечет к ответственности за домашнее насилие. Люди разведены и это не семья. В полиции говорили, что другое дело, если бы были замужем, а так у них нет оснований помогать. Хотя люди могли продолжать жить в одной квартире, или обидчик совершал насилие, когда приходил на свидание с ребенком.

Сейчас, если есть признаки совместного хозяйства, или это бывшие супруги или родственные связи, то все это подпадает под действие закона о домашнем насилии.

Несмотря на все ожидания ратификации конвенции, в 2016 году этого не произошло. Было яростное сопротивление Совета церквей. Марта рассказала, что в этом году тоже было давление, но оппоненты не успели так среагировать.

"Ратификация – это часть пакета, который нужно было принять из-за того, что Украина становилась кандидатом в Евросоюз. Спасибо североевропейским странам, которые внесли Стамбульскую конвенцию к требованиям, потому что могли этого не сделать и тогда бы все еще дольше тянулось", – говорит эксперт.

Марта отметила, что статистика дел по домашнему насилию в последние годы возросла. Это связано с тем, что мир переживал пандемию коронавируса. У людей больший стресс и экономическая зависимость.

Если раньше мужчина и женщина шли каждый на свою работу, а вечером встречались, то на карантине круглосуточно должны были находиться вместе. Это закрытое пространство. С этим труднее. Сейчас тоже ситуация сложная. Есть сообщения о насилии из приютов для внутренне перемещенных лиц. Семья оказывается в закрытом пространстве и мужчина начинает обижать детей или жену. Поэтому волонтеры вынуждены искать для женщин более безопасные убежища,

– рассказывает Марта.

По словам эксперта, Стамбульская конвенция, прежде всего, должна действовать превентивно – чтобы насилие не имело шансов начаться. И это как раз делается через программы преодоления гендерных стереотипов. Если же насилие уже произошло, документ поможет привлечь обидчика к ответственности, а не сделать так, что правоохранители просто все проигнорируют и назовут личными семейными делами. Отдельно есть требования к правоохранителям.

"Уже сейчас есть то, что создали специальные подразделения полиции, которые выезжают исключительно на случаи домашнего насилия. Их обучают. Они имеют на себе регистрирующие устройства и качество их реагирования значительно лучше, чем других подразделений", – говорит Марта.

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Нет дискриминации мужчин

Оппоненты конвенции убеждают, что она дискриминирует мужчин. В документе действительно больший акцент на женщинах, но это из-за того, что они чаще страдают и гендерные стереотипы работают, способствуя воспитанию мужчин-обидчиков. Однако конвенция ставит целью предотвратить насилие независимо от пола, гендера, расы, цвета кожи, языка, религиозных, политических или других убеждений, национального или социального происхождения и тому подобное.

Марта отметила, что конвенция будет защищать иностранцев, которые живут в Украине, а также дает право преследовать украинцев, которые выехали в, например, Россию и Беларусь, где нет законодательства о домашнем насилии. Украина имеет право сейчас привлекать таких людей к ответственности.

Стамбульская конвенция против насилия от любого члена семьи. Это в духе политики равенства всех членов общества,

– отметила эксперт.

Она также утверждает, что соглашение никак не угрожает национальной безопасности: то, что мужчины смогут называть себя женщинами и ехать за границу во время военного положения – это абсолютные манипуляции. Конвенция не предусматривает узаконивания однополых браков, а говорит о том, что насилие не законно ни в одном из вариантов партнерств.

Что дальше

Стамбульская конвенция вступает в силу с момента ее ратификации. Через некоторое время пройдет мониторинг международной группой экспертов по действиям против насилия в отношении женщин и домашнего насилия. Сокращенно – ГРЭВИО. В эту международную комиссию входят от 10 до 15 членов. Их выбирают ввиду гендерного и географического баланса. Они дают стране пункты, которые должны проработать. Затем анализируют ответы и дают выводы.

"Конвенция является одним из немногих документов, который вот так проверяют на международном уровне", – отмечает Марта.

Важно Ведут себя очень жестко, – правозащитник рассказал, как женщины продолжают протестовать на Донбассе.

В Украине, согласно Стамбульской конвенции, начнется кампания по подготовке кадров, которые будут предотвращать насилие и выявлять его. Что касается образования, то здесь будут чаще поднимать вопросы равноправия и пропаганды этих принципов. Кроме того, помощь предусмотрена не только для пострадавших, но и для обидчиков – для них разработают программы коррекции поведения, ответственности за свои действия.

"То, что в Украине растет количество обращений по поводу домашнего насилия, то это не означает, что увеличивается количество случаев. Это значит, что пострадавшие не боятся говорить. Если раньше женщина не обращалась, то вот услышала, что так сделала ее соседка, которую обижает муж. Подумала: "Возможно, так смогу и я". Поэтому цель Стамбульской конвенции – не уменьшить количество обращений, а предотвратить насилие. Заверить агрессора, что он отнюдь не избежит последствий и огласки за свои поступки", – объяснила Марта.

Обратите внимание – Стамбульская конвенция в Украине: смотрите видео