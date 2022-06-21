ВСУ на страже добра и свободы

Также принятие Советом Стамбульской конвенции – еще один аргумент как можно быстрее победить в войне, разгромить оккупанта и выгнать с наших территорий.

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Ведь документ сможет полноценно выполняться только после того, как следа орков и их гауляйтеров не будет на нашей земле.

Поэтому и здесь ВСУ борется за свободу и европейские ценности.

Важно

Для настоящих любопытников и питателей читать первоисточники приведу несколько интересных акцентов из закона о ратификации конвенции:

пока продолжающаяся агрессия России против Украины исполнение конвенции не может быть гарантировано на временно оккупированных территориях;

ни одна идеология не признается государством обязательным и не подлежит внедрению;

государство подчеркивает, что не может быть ограничено право родителей воспитывать своих детей в соответствии с собственными убеждениями.