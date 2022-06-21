ЗСУ на сторожі добра та свободи
Також ухвалення Радою Стамбульської конвенції – ще один аргумент якнайшвидше перемогти у війні, розгромити окупанта й вигнати з наших територій.
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Адже документ зможе повноцінно виконуватися тільки після того, як сліду орків та їх гауляйтерів не буде на нашій землі.
Тож і тут ЗСУ виборює свободу та європейські цінності.
Важливо
Для справжніх допитливців та любителів читати першоджерела наведу декілька цікавих акцентів із закону про ратифікацію конвенції:
- допоки триває агресія Росії проти України виконання конвенції не може бути гарантовано на тимчасово окупованих територіях;
- жодна ідеологія не визнається державою обов'язковою і не підлягає впровадженню;
- держава підкреслює, що не може бути обмежено право батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних переконань.
Скільки і якої зброї треба для перемоги України – дивіться відео: