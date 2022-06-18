"Святой Николаю, когда говорила, что хочу собрать друзей в одном городе, то имела в виду совсем другое", – шутит Зоряна Найда. Теперь девушка с подругами ежедневно собирает на фотосессию для проекта "Подснежники" женщин, с которыми никогда не была знакома. Они спасались от войны и привыкают хоть и к более спокойной жизни, но под звуки львовских сирен. 24 канал побывал на одной из таких фотосессий.

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Девушки, какие вы! Какие вы красивые!

Людмила, Марина и две Татьяны проснулись в 6 утра. В 8 их уже ждали парикмахеры и визажисты в свадебном салоне "Три птички". Дверь в салон открывает Зоряна. Вместе с ней Ира Евтух – психология проекта.

"Три птички" – семейное дело, которое создали родители Зоряны. Бизнесу уже 25 лет.



Автор проекта Зоряна / Фото 24 канала

«Раньше был старый салон, но мы все переделали. Хотели, чтобы человек чувствовал себя спокойно и уютно. Думали над названием. Когда же меняли пол, нашли фарфоровую птичку. Когда-то была традиция класть такое в бетон, чтобы дом стоял хорошо. язать с этим название.

"Три птички" – это как невеста и две дружки", – рассказывает Зоряна.

В комнате десятки платьев. Участницы фотосессии уже с прически и макияжем. Продолжаются последние приготовления, чтобы отправиться в фотостудию. "Кажется, мне нужно что-то подправить", – нервничает одна из участниц и подходит к парикмахеру. В комнату заходит Анастасия Мала – стилистка, которая помогала выбирать платья: "Девушки, какие вы! Как вы красивы!".



Марина во время подготовки к фотосессии / Фото 24 канала

Первыми в студию идут Ира и Зоряна. Они будут ждать всех вблизи локации. Ирина рассказывает, что они создали гугл-форму, которую заполняли участницы.

"Мы не выбираем, просто идем поочередно. Просим рассказать немного о себе", – объясняет Ирина.

За это время "Три птички" получили около 80 заявок. Организаторы не обращают внимание на возраст, а принимают по 4 человека из списка и договариваются о дате и времени.

"Младшей была девочка 16 лет, а самой старшей, пожалуй, Виктория, которой 60. По сути, организаторов трое. Мы собрались, придумали план и концепцию. Каждый раз парикмахер, визажист, фотограф и локация меняются", - пояснила Зоряна.



Последние приготовления перед фотосессией / Фото 24 канала

Перед фотоднем происходит примерка. Девушек зовут отдельно на каждый час.

"Заводим человека и говорим: "Выбирайте!". И девушки такие: "Ой, не знаю". Тогда мы уже уточняем, какой цвет им нравится. Ищем размер. Предлагаем попробовать что-то яркое. Люди стесняются, но соглашаются. плать. Настя фотографировала и они смотрели, как им лучше", – говорит Ира.

Девушкам пытаются обеспечить комфорт, поэтому они также выбирали макияж, прически, однако, опирались на умение мастеров.

Как-то на примерке было грустно. Одна из участниц заходит и говорит: "Боже, у вас так хорошо. Надеюсь, что приду сюда выбирать свадебное платье. Мы такие: "Да, конечно!". И она едва не в слезах говорит, что ее муж сейчас воюет,

– вспоминает Зоряна.

К площади Мицкевича приезжает автомобиль с девчонками. Они выходят и поднимаются по лестнице в гостиную фотостудию. В настоящее время с камерой Иван Любко. Он эвакуировался из Краматорска. Парень пытается запомнить всех девушек и обещает, что все сегодня получится. Завершается предварительная фотосессия и девушки заходят в просторную комнату.



Один из уголков фотостудии / Фото 24 канала



Участницы и организаторы проекта / Фото 24 канала

Я соперница. Это мой вклад в умиротворение. История Людмилы из Лисичанска

Все мечты и планы Людмилы разрушились 24 февраля. Она провела в подвале собственного дома в Лисичанске, что на Луганщине, 10 дней. Хотя надеялась, что обстрелы утихнут, как это было в 2014 году, но они не прекращались. После очередных канонад женщина с детьми уехала из города эвакуационным поездом.



Людмила из Лисичанска / Фото Ивана Любка

"Это был последний поезд из Лисичанска, потому что потом разбили колею. Мне 52 года. Сейчас я переселенка и живу во Львове. Эвакуировались я, старшая дочь и младший сын. Третья дочь в Киеве сейчас", – рассказала Людмила.

Сейчас у Лисичанска почти нет связи. Все родные Людмилы смогли эвакуироваться. У нее там остался сосед. Поначалу женщина не смогла унести кошку. Однако впоследствии животное удалось передать поездами во Львов.

К сожалению, в Лисичанске есть такие, что с полотенцами ждут другой жизни. Даже среди моих знакомых. Порвала отношения, потому что пришло время, когда нужно знать, любишь ли свою страну. И сейчас, когда Луганщина в таком аду, я верю, что она выстоит. Я верю, что Украина будет,

– говорит женщина.

Людмила думала, что война отойдет и все заживут, как жили. Дочь позвонила ей 24 февраля и сказала, что в Киеве взрывы. Через 15 минут после этого россияне начали обстреливать Лисичанск.

Женщина с семьей в первые дни вторжения была в подвале. Время от времени входила в дом, чтобы согреться. Как только слышали взрывы, сразу возвращались.



Иван и Людмила во время фотосессии / Фото 24 канала

Людмила раньше работала социологиней, а по образованию – технолог молока. Сейчас она работает сапером гуманитарного разминирования и несколько лет вносит свой вклад в миротворство. Говорит, что хоть несколько лет было затишье, но осознания близости опасности не исчезало.

"Летом мы разминировали поле в Золотом, что возле Первомайска на Луганщине. Услышали, как прилетело мимо нас. Сразу закончили работу. Однако это период, когда было затишье, не забывали никогда, что у нас война. Донбассу достается больше всего", – рассказала Людмила. .

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С Луганской области не удалось вывезти все оборудование саперов. Однако, к счастью, спаслись все работники. Теперь Людмила ждет, когда получит сообщение о командировках на разминирование моста в Ичне Черниговской области.

В нашей команде 90 человек и только 3 старше меня. В общей сложности 24 женщины. Учат люди, уже прошедшие не одну войну. Это иностранцы и считают, что женщины более организованы и целеустремлены. У меня не было проблем, чтобы попасть туда,

– говорит Людмила.

В Лисичанске женщина всегда говорила по-русски. Говорит, что даже училась в русском Воронеже. Сейчас Людмила перешла на украинский.

"В этом году 30 лет как окончила институт. Одногруппники создали в вотсапе чат, предлагали встретиться. Сейчас вообще вышла оттуда. У меня есть институтские подруги. Одна просто поддерживает. Ей стыдно за свою страну. Другая сказала, что каждый любит свою страну. Она даже приглашает. Говорит, что могу обращаться за помощью, но просто так она мне не будет писать", - говорит Людмила.

У женщины нет личной розни, однако не может смириться с забирающим все родное народом. Сначала Людмила хотела объяснять, но позже решила игнорировать.



Женщина хочет остаться во Львове / Фото Ивана Любка

Сейчас во Львове она чувствует себя безопасно. Сначала было необычно слышен сигнал тревоги, поскольку в Луганской области постоянно опасность обстрелов и оповещений.

"Когда приехала и услышала тревогу, начала бежать, хотя местные не реагируют. Это было странно. Переселенцев видно сразу, потому что они бегут", - говорит она.

Людмила любит гулять по Стрыйскому парку. Ей нравится город, не планирует переезжать и чувствует себя здесь безопасно.

Моя бабушка на самом деле была из Львова. В 1941 году она сбежала на восток Украины. Бабушки уже нет, но я всю свою жизнь чувствовала, что хочу во Львов. И если у меня есть выбор, то хочу остаться здесь,

– говорит Людмила.

Сейчас она счастлива. Ей интересно, как воспримут фотосессию коллеги. Радуется, что ее поддерживает сын.

"Мой сын вот сказал: "О, ты будешь на фотосессии? Буду твоим фанатом!» – улыбается Людмила.



Людмила хочет остаться во Львове / Фото 24 канала

Хочу в дом, которого нет. История Татьяны из Мариуполя

Татьяна в 2014 году потеряла дом в Донецке. Первая попытка девушки спастись из Мариуполя была 5 марта, но дорогу к безопасности обрывали снаряды и она вернулась. Уже 15 марта вырвалась из ада. Ее автомобиль ехал мимо мертвых людей и мин.



Таня спаслась из Мариуполя / Фото Ивана Любка

"С подругой 2 недели сидели в подвале. Пришел знакомый и сказал, что есть колонна, которая планирует прорываться из города. И мы на свой страх и риск решили ехать. У меня еще 2 кота, а у подруги один. Мы сели в автомобиль и присоединились к колонне", – вспоминает девушка.

С 24 февраля события в Мариуполе происходили очень быстро. Сначала Таня надеялась, что обострение временное и все пройдет.

Второй раз теряю дом. Уехала в 2014 году из Донецка, но тогда нас так не убивали. Я потому и теперь сидела и не уезжала. Не думала, что город полностью разрушат,

– говорит она.

Первые 2 дня полномасштабного вторжения Таня переживала дома и ждала, что будет дальше. На третий день обстрелов стало больше и примерно с 1 марта по 15 она вообще не выходила из подвала. После 8 марта начались авиаудары.

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Дом девушки сгорел и он пошел в укрытие к дому знакомых. На тот момент там скрывались 14 человек. В городе не было связи, электричества, газа и воды.

"В подвале раз в день ели, а воду почти не пили, экономили, потому что не знали, сколько там сидеть. Питьевой воды в городе не было. Чтобы набрать хоть какой-то воды, мужчины из подвала ходили под обстрелами раз в 2 – 3 дня, рисковали жизнью", – рассказывает Таня.



Дом девушки сгорел в Мариуполе / Фото Ивана Любка

Мужчины время от времени выходили проверять автомобили или цели. Пытались поймать радиосигнал, однако удавалось поймать только с оккупированных территорий. Впоследствии один из мужчин принес в подвал бегство.

"Сначала отправились в Бердянск. В мирное время из Мариуполя это занимает 40 минут, а ехали примерно 10 часов. Россияне еще тогда пропускали легче. У нас проверили чемоданы. Из телефона я все удалила, потому что перед тем тоже мужчина из подвала рассказал, что кафиры смотрят мессенджеры", – вспоминает Татьяна.

После ночевки в Бердянске Таня с котами отправилась к родственникам во Львов. За рулем автомобиля ехала 4 дня.

"Коты у меня породистые, однако сейчас стали намного проще. Очень всего боялись, но после этих событий им ничего не страшно", – говорит девушка.



Таня не оставила домашних животных / Фото Ивана Любка

Впоследствии она узнала, что дома, в подвале которого она пряталась, тоже нет. На него упал снаряд.

У Тани связь с родными, которые остались в Донецке. Сейчас оттуда невозможно уехать. Там также стреляют, но, как говорит Таня, это не сравнить с Мариуполем, разрушившим до основания.

Не знаю, что делать дальше, где останусь. Когда ехала в Мариуполь и думала, что я там буду. Город мне нравился. Там море. Во Львов я раньше очень любила приезжать на отдых, но сейчас хочу домой, которого нет,

– отмечает Таня.

Мое платье такое, каким было марево после боев. История Марины из Киевщины

Дом Марины при выезде из Киева, недалеко от аэропорта Борисполь. 24 февраля в 6 часов утра ей позвонила по телефону мама. После этого Марина открыла окно и услышала взрывы со стороны аэродрома. Она с мужем начала паковать чемодан и отправилась в дом родных, который казался более безопасным. Супруги решили, что не могут оставаться близко к городу и уехали в деревню.

"Бросили какую-то одежду минимальную и поехали к бабушке. Пробыли у нее 3 недели. Позже исчез газ. Если смотреть на дорогу в Чернигов, откуда вышли кафиры, то по одну сторону была полная оккупация – Богдановка, Дымерка. Мы были с другой стороны", – говорит Марина.



Марина уехала с Киевщины, когда там продолжались бои / Фото Ивана Любка

По ее словам, постоянно слышала выстрелы. Различала, с какой стороны атакуют и с какого оружия. Впоследствии взрывы раздались в деревне, где находилась Марина.

В 11 вечера посмотрела в окно. Мое платье сейчас такого яркого цвета фуксии и тогда таким было марево после боев. Мы пошли в подвал, забрали с собой кошку, двух собак,

– вспоминает Марина.

После этого девушка с мужем отправилась на Запад Украины. Во Львове она была раньше, но воспринимала его как город для туристов. Теперь увидела город разным. В некоторых районах даже похож на Киев.

"Сюда привела меня работа. Я работаю в репродуктивной медицине. Это сопровождение беременных женщин. Мы работаем с иностранными парами. Они переживали, не знали, что происходит с женщинами, которые вынашивают их биологическое дитя", – рассказывает Марина.



Иван и Марина / Фото 24 канала

Некоторые ее коллеги увезли беременных за границу. Марина же занимается девушками, которым удалось поехать во Львов, чтобы рожать. Однако часть осталась на оккупированных территориях.

Марина говорит, что невозможно быть в стороне от войны, поэтому начала с мужем волонтерить – искала лекарства для людей из Киевщины. Просыпались утром и шли в аптеки. Искали необходимое и отправляли по почте.

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"Сейчас мне не очень хочется возвращаться, хотя руководство возобновляет работу в киевском офисе. Клиники работают, но в силу своей безопасности не готова ехать. Пока могу временно работать здесь, хотя соскучилась по дому и родителям", - говорит Марина.



Марина продолжила работать во Львове / Фото Ивана Любка

На фотосессию она решила уйти, потому что это дополнительные положительные эмоции и помощь для салона – хорошие фотографии для отчетов или рекламы.

Проснулась в 6, но когда открыла глаза, было ощущение, что мне через 20 минут надо ехать в аэропорт, а я это люблю. Тогда не важно, сколько ты спала и спала ли вообще, потому что едешь в путешествие,

– говорит Марина.

Никто уже не реагировал на воздушную тревогу или истребители. История Татьяны, спасшейся из Харькова

Татьяна учится в Национальном юридическом университете в Харькове. 24 февраля она проснулась в 5 утра от взрывов. В этот день девушка должна была быть дома, в Мариуполе, но учебное заведение возвращалось к привычным занятиям в аудиториях.

"Я еще тогда заболела коронавирусом. Все сразу. Хоть немного была паника, но я сразу начала складывать необходимое в рюкзак. Думала, что может быстро пройти. В общежитии почему-то были уверены, что нашу окраину будут сильно бомбить", - вспоминает Таня.



Татьяна спасалась из Харькова / Фото Ивана Любка

Девушка с друзьями перебирала варианты, куда можно уйти. Они сомневались, но решили никуда не ехать. Впоследствии узнали, что места, которые рассматривали как укрытие, россияне чуть ли не непрерывно обстреливали.

Родители тогда еще были в Мариуполе. Наша квартира ближе к окраине, и они переехали в центр. В начале там было спокойнее, чем в Харькове, и мама просила ехать к ним. Я боялась, потому что обстреливали поезда,

– рассказывает Татьяна.

Девушка еще 2 недели колебалась, ехать на Запад Украины. Сначала с друзьями пряталась в подвале, но общежитие казалось не слишком надежным. В 5 минутах от него есть метро, поэтому студенты пошли туда.

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В Харькове объявили трехдневный комендантский час. Таня находилась там. Когда можно было свободно передвигаться, женщина с подругой пошла в магазин. Еду было очень тяжело приобрести. Кому-то удавалось купить только чипсы и "Живчик".

"Магазины работали, но в ограниченном режиме, принимали только наличные деньги. Началась тревога, какая-то женщина умоляла охранника, чтобы не выгонял, потому что она хочет купить просто одну булочку. Ее никуда не пустили", - говорит Таня.



Таня от обстрелов пряталась в харьковском метро / Фото 24 канала

После очередного комендантского часа девушка снова планировала идти за едой. Однако на станцию метро въехали российские танки. Все входы и выходы сразу же закрыли, людей не выпускали. Таня говорит, что находиться там было относительно комфортно, потому что были туалеты и розетки.

"Я не осознавала, где безопаснее в метро. Была ситуация, что сидели и вдруг в нашу сторону побежала толпа. Кто-то увидел черную коробку и подумал, что это взрывчатка. У людей началась паника. Однако все обошлось. Впоследствии сарафанное радио сказало, что кто-то забежал с автоматом. Я была у входа и думала прыгать на колею, прятаться", – вспоминает девушка.

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Было тяжело с едой, поэтому студенты вернулись в общежитие. Здание пострадало только от обломков, и там были запасы пищи. Преподаватели привозили туда продукты и воду, помогали выезжать в общежития филиала университета в Полтаве. Таня решила ехать на Запад Украины. Она отвергла возможность эвакуироваться на автобусе, поскольку так поступила другая девушка из университета и попала под обстрел.

"Общежитие в другом конце города от железнодорожного вокзала. Ехать на такси очень дорого и опасно. Мы шли по пути метро. Это примерно 15 станций и 6 – 7 часов. Нас было людей 10. Дошли до вокзала, разделились, потому что кому-то нужно до Днепра, а другие хотели на Запад Украины", – вспоминает Таня.



В настоящее время девушка живет в Дрогобыче / Фото 24 канала

На вокзале тысячи человек. В эвакуационное влечение было невозможно попасть. Таня нашла билет на поезд интерсити "Харьков – Львов". Он стоил 1300 гривен.

Никакого уведомления о прибытии или отправлении не было. Табло не работало. Поезда приходили, на них не было знаков. Люди садились и только потом узнавали, куда едут,

– говорит девушка.

Преимущественно все планировали на Запад Украины. Вперед пропускали женщин с детьми. Таня не теряла надежды, что придет поезд, на который у нее был билет. Спойлер – не пришел.

"Мы хотели узнать хоть что-нибудь. Никто уже не реагировал на воздушную тревогу или на истребители. Все стояли, потому что понимали, что если будут бежать, то просто не поедут", - говорит девушка.

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Приехал очередной поезд. Люди сразу его заполнили. Таня всю ночь ждала у колеи. Не помнила, когда последний раз ела или спала. Ее шуба намокла, ноги болели.

"Обувь так натерла. Сейчас на одной из ног нет пол ногтя. Была еще проблема, потому что одна из девушек подвернула ногу, но все равно шла. Она чуть раньше села на поезд в Тернополь. Мы пропустили поездов 10. В какой-то момент решили немного посидеть и вернулись снова на пути. Подбежал полицейский и просто начал заталкивать нас в вагон. Мы сели. Проводница сказала, что это во Львов", - рассказала Татьяна.



Девушка живет в Дрогобыче / Фото Ивана Любка

Оказалось, что транспорт следует в Хмельницкий, но никто не хотел выходить. На подъезде в Киев было спокойно, но страшно. Проводники просили не включать фонари и не выглядывать в окна. Люди сидели по трое или четверо на полках.

"В Киеве волонтеры принесли фрукты, хлеб и воду. Очень помогли. До Хмельницкого добрались через 18 часов. Мы несколько дней отдохнули, немного успокоились, отоспались. Потом добрались до Тернополя, а там до Львова. Сейчас я в Дрогобыче. Живу в доме Ирины , которая уже за границей на работе, но когда я приехала, то она пошла к кому-то, чтобы мне не надоедать.Она не берет с меня средства.Я так благодарна, что так приняли.На каждом шагу помогали люди из Киева, Хмельницкого, Тернополя , Львова", – сказала девушка.

В Мариуполе осталась 150-летняя рубашка прабабушки

Когда Таня уехала из Харькова, она говорила с мамой, которая все еще находилась в Мариуполе. В следующий раз они смогли пообщаться только через 2 недели. Со 2 марта в Мариуполе не было связи. Родные Тане находили интернет и писали или звонили, что все хорошо и они живы.



Таня долго не имела связи с родителями / Фото Ивана Любка

"Очень переживала, постоянно плакала. Состояние было подавлено. Я просматривала фотографии. Видела трупы на улицах. К сожалению, мой дом тоже не уцелел", – говорит она.



Мариупольский дом девушки / Фото предоставлена Татьяной

У родителей девушки был запасной старый телефон. Его удалось зарядить и воспользоваться им 2 недели. Люди поднялись на самый высокий этаж одного из уцелевших домов и позвонили по телефону Тане.

Когда только началась эвакуация, то был, так сказать, зеленый коридор, но фактически его не было. Люди на свой страх и риск ехали. Сначала уехала жена брата с двумя маленькими детьми. Она уехала, а на следующий день сгорела их квартира. На столе лежали деньги. Брат пошел взглянуть, а там уже был один пепел,

– рассказывает Таня.

Родители Тани, когда выезжали, взяли кота Барсика и минимум вещей. Сначала добрались до села недалеко от Мариуполя, доехали до Бердянска. Долгое время с ними снова не было связи.

"Через 3 дня позвонили по телефону. Рассказали, что эвакуационный автобус не пускали в Мариуполь, пришлось идти пешком 4 километра. Уже в Запорожье зарегистрировались на эвакуационный поезд во Львов. Здесь их встретили волонтеры", - говорит девушка.

Котик, также потерявший дом / Фото предоставила Татьяна

Сначала жили в школе, где было множество людей. Однако мама Тани говорит, что все равно ей было спокойно. К новой жизни привык котик Барсик, постоянно терявшийся в школе. Сейчас родители Татьяны проживают возле Добротвора в селе Силец.

Их приютили как беженцев муж Богдан со своей женщиной. Там очень нравится коту. Он не знал раньше улицы, а теперь может и на дерево вылезть. У хозяев есть пять кошек и он сначала с ними не дружил, а сейчас все хорошо, они играют.



Семья, приютившая родителей Тане, празднует Пасху / Фото предоставила Татьяна

Конечно, нам очень жаль дом. Однако там осталось очень много фотографий. Как-никак это наша история. У мамы даже была 150-летняя рубашка прабабушки. Мы ее хранили. Жаль, что вообще теперь у нас ничего нет,

– рассказала девушка.

Она ждет освобождения родного Мариуполя и уверена, что вернется туда. Ее папа говорит: "Главное, чтобы были люди. Стены удастся построить".