Якою буде кара за насилля та чи дискредитуватимуть чоловіків: що змінить Стамбульська конвенція

Відтепер Україна офіційно є кандидаткою на вступ до Євросоюзу. Одним з перших кроків влади стала ратифікація Стамбульської конвенції. Проте документ, навколо якого безліч міфів і навіть страху, знову викликає дискусії.

Гендерна експертка та психологиня Центру "Жіночі перспективи" Марта Чумало допомагає жінкам, які постраждали від домашнього насильства. У 2020 році вона отримала нагороду "Тюльпан прав людини" від уряду Нідерландів за підтримку прав людини на глобальному рівні.

Марта розповіла для 24 каналу, чи справді Стамбульська конвенція здатна загрожувати національній безпеці та чи має вона стосунок до ЛГБТ.

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У чому бачать небезпеку

Стамбульська конвенція, або ж офіційна її назва "Конвенція Ради Європи запобігання насильству проти жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами", може загрожувати, як наголошує Марта, лише кривднику. Зазвичай люди, які не читали конвенції й ніколи в житті не бачили її тексту, налякані та розгублені.

"Їм розповіли про якісь страшні гендерні ідеології, небезпеки гендеру. Навіть лякали, що забиратимуть дітей і віддаватимуть на усиновлення в одностатеві пари", – зазначила Марта.



Марта Чумало / Фото Львівського пресклубу

Над протидією ратифікації різними країнами дуже добре працювала Росія, особливо до повномасштабної війни. Марта пояснює, що коли подивитися на карту й звернути увагу на країни, де не діє Стамбульська конвенція, то одразу зрозуміло, під чиїм впливом вони перебувають. Все занадто очевидно.

"Крім Росії, також маємо сильний вплив Ради Церков, яка постала проти поняття гендеру. Вони бачать небезпеку у визначенні та поширенні поняття, а Стамбульська конвенція – перший міжнародний документ, який дає визначення, тому церква проти, бо це наступ, в тому числі й на патріархальні цінності", – говорить експертка.

Ратифікований документ бачить причини та джерела уможливлення насильства саме у соціально сконструйованій ролі жінок та чоловіків (а це якраз "гендер"). Патріархат же дає чітке розуміння жінки, як підпорядкованої, слухняної, чутливої до потреб інших, терплячої й такої, що прикрашає чоловіка. На противагу їй чоловік – владний, вирішує, карає і має право на насильство. Марта наголошує, що документ не суперечить Конституції України.

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"Стамбульська конвенція каже про те, що в корені є гендерний поділ і одна сторона має більше влади та контролю над іншою. І поки у нас є цей поділ, то доти ми живитимемо насильство. Поки ми не почнемо ставитися до жінки як до людини, яка має такі ж права як чоловік, поважати її вибір, бажання, голос та суб'єктність", – каже Марта.

Успіхи активістів на шляху до ратифікації

Україна підписала конвенцію у 2011 році й тоді розгорнувся як спротив проти ратифікації, так і рух підтримки. Особливо пік протистояння щодо документа був у 2013 – 2014 році.

Вже після Революції Гідності був суттєвий успіх. У 2016 році підготувалися до ратифікації гармонізували всю дотичну законодавчу базу до вимог Стамбульської конвенції. Марта розповіла, що вдалось криміналізувати систематичне домашнє насильство. Тобто якщо агресивні дії відбуваються 2 і більше разів, то це вже кримінальна справа й кривдник може отримати реальний термін позбавлення волі.

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Також ввели приписи, коли поліція може приїхати й виписати документ, який зобов'язує кривдника покинути місце спільного проживання та заборонити йому наближатися до постраждалих та комунікувати з ними. Його можуть примусити дистанціюватися навіть коли він одноосібний власник помешкання.

"Здобули, що дитина-свідок визнається зараз постраждалою особою. Це був дуже революційний підхід. Раніше, якщо неповнолітніх ніхто не б'є, то це означає, що вони в безпеці. А спостереження за насильством і вплив на особистість часто не брали до уваги", – пригадує Марта.

Ухвалили й те, що домашнє насильство – це обтяжувальна обставина для інших злочинів. Також розширили коло осіб, які можуть бути притягнуті до відповідальності.

Марта Чумало Гендерна експертка та психологиня Центру "Жіночі перспективи" Раніше було так, що подружжя розлучилося і чоловіка вже ніхто не притягне до відповідальності за домашнє насильство. Люди розлучені й це не сім'я. У поліції казали, що інша річ, якби були одружені, а так вони не мають підстав допомагати. Хоча люди могли продовжувати жити в одній квартирі, чи кривдник вчиняв насильство, коли приходив на побачення з дитиною.

Наразі, якщо є ознаки спільного господарства, або це колишнє подружжя чи є родинні зв'язки, то все це підпадає під дію закону про домашнє насильство.

Попри всі очікування ратифікації конвенції у 2016 році цього не сталось. Був шалений спротив Ради церков. Марта розповіла, що цьогоріч також був тиск, але опоненти не встигли так зреагувати.

"Ратифікація – це частина пакета, який треба було ухвалити через те що Україна ставала кандидаткою до Євросоюзу. Дякую північноєвропейським країнам, які внесли Стамбульську конвенцію до вимог, бо могли цього не зробити й тоді б все ще довше тягнулося", – говорить експертка.

Марта зазначила, що статистика справ щодо домашнього насильства останніми роками зросла. Це пов'язано з тим, що світ переживав пандемію коронавірусу. У людей більший стрес та економічна залежність.

Коли раніше чоловік та жінка йшли кожен на свою роботу, а ввечері зустрічалися, то на карантині цілодобово мали перебувати разом. Це закритий простір. З цим важче. Зараз теж ситуація складна. Є повідомлення про насильство з притулків для внутрішньо переміщених осіб. Сім'я опиняється у закритому просторі й чоловік починає кривдити дітей або ж дружину. Через це волонтери змушені шукати для жінок безпечніші притулки,

– розповідає Марта.

За словами експертки, Стамбульська конвенція насамперед має діяти превентивно – щоб насильство не мало шансів розпочатися. І це, якраз, уможливлюється через програми подолання гендерним стереотипам. Якщо ж насильство вже трапилось, то документ допоможе притягнути кривдника до відповідальності, а не зробити так, що правоохоронці просто все проігнорують й назвуть особистими сімейними справами. Окремо є вимоги до правоохоронців.

"Вже зараз маємо те, що створили спеціальні підрозділи поліції, які виїжджають виключно на випадки домашнього насильства. Їх навчають. Вони мають на собі реєструючи пристрої і якість їх реагування значно краща, ніж інших підрозділів", – говорить Марта.

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Немає дискримінації чоловіків

Опоненти конвенції переконують, що вона дискримінує чоловіків. У документі й справді більший акцент на жінках, але це через те, що вони частіше потерпають і гендерні стереотипи працюють, сприяючи вихованню чоловіків-кривдників. Однак конвенція ставить за мету запобігти насильству незалежно від статі, гендеру, раси, кольору шкіри, мови, релігійних, політичних або інших переконань, національного або соціального походження тощо.

Марта зазначила, що конвенція захищатиме іноземців, які мешкають в Україні, а також дає право переслідувати українців, які виїхали до, наприклад, Росії та Білорусі, де нема законодавства про домашнє насильство. Україна має право зараз притягати таких людей до відповідальності.

Стамбульська конвенція проти насильства від будь-якого члена сім'ї. Це у дусі політики рівності усіх членів суспільства,

– зазначила експертка.

Вона також переконує, що угода аж ніяк не загрожує національній безпеці: те, що чоловіки зможуть називати себе жінками і їхати за кордон під час воєнного стану – це абсолютні маніпуляції. Конвенція не передбачає узаконення одностатевих шлюбів, а каже про те, що насильство не законне у жодному з варіантів партнерств.

Що далі

Стамбульська конвенція починає діяти з моменту її ратифікації. Через певний час відбудеться моніторинг міжнародною групою експертів з дій проти насильства стосовно жінок і домашнього насильства. Скорочено – ГРЕВІО. До цієї міжнародної комісії входять від 10 до 15 членів. Їх обирають зважаючи на гендерний та географічний баланс. Вони дають країні пункти, які мають опрацювати. Згодом аналізують відповіді й дають висновки.

"Конвенція є чи одним з небагатьох документів, який ось так перевіряють на міжнародному рівні", – наголошує Марта.

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В Україні, згідно зі Стамбульською конвенцією, розпочнеться кампанія з підготовки кадрів, які запобігатимуть насильству та виявлятимуть його. Щодо освіти, то тут частіше підійматимуть питань рівноправності та пропагування цих принципів. Крім цього, допомога передбачена не лише для постраждалих, а й для кривдників – для них розроблять програми корекції поведінки, відповідальності за свої дії.

"Те, що в Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства, то це не означає, що збільшується кількість випадків. Це означає, що постраждалі не бояться говорити. Коли раніше жінка не зверталася, то от почула, що так зробила її сусідка, яку ображає чоловік. Подумала: "Можливо, так зможу і я". Тому мета Стамбульської конвенції – не зменшити кількість звернень, а запобігти насильству. Запевнити агресора, що він аж ніяк не уникне наслідків та розголосу за свої вчинки", – пояснила Марта.

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