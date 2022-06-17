Про це 24 каналу розповів правозахисник, співзасновник Інституту стратегічних досліджень і безпеки Павло Лисянський. За його словами, якщо чоловіків забирали з підприємства чи шахти, то жінки приходили до директора.

До теми Майже всіх примусово мобілізованих на Донбасі вписують як "добровольців", – Лисянський

Як жінки протестують проти мобілізації на Донбасі

Як розповів Лисянський, жінки сходилися в групи по 15 – 20 людей і починали "за грудки" тягати чиновників чи військових комісарів окупаційної "влади".

Він каже, що жінки себе поводять жорстко. Також вони пишуть колективні листи до російських органів влади.

В листах теж проглядається доволі жорстка риторика щодо того, що "ви відправили наших чоловіків на смерть, вони ніколи не воювали. Ви за рахунок їхніх життів хочете досягати своїх цілей. Нам це не потрібно", – пояснив Лисянський.

За словами правозахисника, сьогодні рівень протестних настроїв на тимчасово окупованому Донбасу найвищий, люди налаштовані проти "влади".

"Багато мобілізованих чоловіків вже вбили. Окупанти навіть не хотіли публічно ховати цю людину, а це ще більше засмучувало жінок", – сказав він.

Лисянський повідомив, що через це окупанти отримали команду від Кремля, що треба героїзувати цих загиблих чоловіків.

Але окупаційна влада просто роздруковує ім'я на листочку А4 і розвішує на їх роботі, що "ця людина героїчно загинула". Виглядає смішно. Тож, люди налаштовані проти Росії та окупаційної "влади". Проте це розуміння до низх прийшло, лише коли вони почали втрачати своїх близьких,

– зауважив він.

Чи можуть ці протести щось змінити

На думку Лисянського, ці протести вже дечого досягли – мобілізацію на Донбасі зупинили на три тижні. Адже чоловіків з окупованих територій примусово мобілізовували лише для того, щоб зберегти життя російських солдатів.

"Але поки буде примусова мобілізація, будуть тривати протести. Як тільки вона закінчиться, спротив теж закінчиться. Бо ці протести направлені лише на вирішення одного питання", – додав правозахисник.

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Примусова мобілізація на Донбасі: коротко