Любов любить "Гіацинти" та військову справу
Любов Плаксюк змінила викладацьку роботу на службу в Збройних Силах України у 2016 році. Військова кар'єра захисниці розвивалась поступово: від радіотелефоністки вона стала командирки відділення управління.
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Та все змінилося, коли вона побачила "роботу" важких 152-мм самохідних артилерійських установок.
Коли я побачила "Гіацинт-С" і вперше проїхалася на машині, від гуркоту якої перехоплює дух, зрозуміла – це моє! Відтоді весь вільний час придивлялася до роботи номерів розрахунку, читала книжки з артилерійської справи, вивчала конструкцію САУ, а у 2019-му зробила дебютний постріл з гармати на полігоні,
– зізналась Любов Плаксюк.
Любов Плаксюк майстерно опанувала артилерійську установку "Гіацинт-С" / Фото Командування "Північ"
Перша жінка, яка очолила артилерійський підрозділ
У командуванні розповідають, що за цей час колишня вчителька історії встигла взяти участь у бойових діях на сході країни та здобути звання молодшої лейтенантки.
Зрештою Любов зробила наступний крок – стала першою жінкою, яка очолила артилерійський підрозділ ЗСУ.
Ранок 24 лютого 2022 року військова зустріла в районі проведення операції Об'єднаних сил на посаді командира батареї самохідного артдивізіону.
Військова наразі перебуває на передовій та продовжує навчання / Фото Командування "Північ"
Захисниця стала першою жінкою, яка очолила артилерійський підрозділ ЗСУ / Командування "Північ"
Наразі попри на напружений фронтовий "графік" Любов Плаксюк продовжує вивчати різні види артилерійського озброєння, працює над підвищенням результативності стрільби. А також прокладає маршрути для маршів у десятки кілометрів, розробляє цікаві завдання для розрахунків, проводить тренування особового складу як командир батареї.
Яку зброю уже отримала Україна від партнерів
- Після зустрічі Рамштайн-2 20 країн оголосили про нові пакети допомоги безпеки Україні, включно з критично необхідним озброєнням.
- Так, Італія, Греція, Норвегія та Польща оголосили нові постачання зброї та боєприпасів для ЗСУ. А Данія надасть протикорабельні ракети "Гарпун" та пускові установки до них. Крім того, Німеччина передасть Україні летальну зброю.
- Водночас Канада закупила 20 тисяч артилерійських снарядів стандарту НАТО для України, щоб підтримати її у захисті від вторгнення Росії. Їх надішлють разом із новими гаубицями М-777.
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