Любов любить "Гіацинти" та військову справу

Любов Плаксюк змінила викладацьку роботу на службу в Збройних Силах України у 2016 році. Військова кар'єра захисниці розвивалась поступово: від радіотелефоністки вона стала командирки відділення управління.

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Та все змінилося, коли вона побачила "роботу" важких 152-мм самохідних артилерійських установок.

Коли я побачила "Гіацинт-С" і вперше проїхалася на машині, від гуркоту якої перехоплює дух, зрозуміла – це моє! Відтоді весь вільний час придивлялася до роботи номерів розрахунку, читала книжки з артилерійської справи, вивчала конструкцію САУ, а у 2019-му зробила дебютний постріл з гармати на полігоні,
– зізналась Любов Плаксюк.

Любов Плаксюк майстерно опанувала артилерійську установку "Гіацинт-С" / Фото Командування "Північ"

Перша жінка, яка очолила артилерійський підрозділ

У командуванні розповідають, що за цей час колишня вчителька історії встигла взяти участь у бойових діях на сході країни та здобути звання молодшої лейтенантки.

Зрештою Любов зробила наступний крок – стала першою жінкою, яка очолила артилерійський підрозділ ЗСУ.

Ранок 24 лютого 2022 року військова зустріла в районі проведення операції Об'єднаних сил на посаді командира батареї самохідного артдивізіону.


Військова наразі перебуває на передовій та продовжує навчання / Фото Командування "Північ"


Захисниця стала першою жінкою, яка очолила артилерійський підрозділ ЗСУ / Командування "Північ"

Наразі попри на напружений фронтовий "графік" Любов Плаксюк продовжує вивчати різні види артилерійського озброєння, працює над підвищенням результативності стрільби. А також прокладає маршрути для маршів у десятки кілометрів, розробляє цікаві завдання для розрахунків, проводить тренування особового складу як командир батареї.

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