Любовь любит "Гиацинты" и военное дело

Любовь Плаксюк сменила преподавательскую работу на службу в Вооруженных Силах Украины в 2016 году. Военная карьера защитницы развивалась постепенно: от радиотелефонистки она стала командиркой отделения управления.

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Но все изменилось, когда она увидела "работу" тяжелых 152-мм самоходных артиллерийских установок.

Когда я увидела "Гиацинт-С" и впервые прокатилась на машине, от грохота которой перехватывает дух, поняла – это мое! С тех пор все свободное время присматривалась к работе номеров расчета, читала книги по артиллерийскому делу, изучала конструкцию САУ, а в 2019-м произвела дебютный выстрел из пушки на полигоне,

– призналась Любовь Плаксюк.

Любовь Плаксюк искусно овладела артиллерийской установкой "Гиацинт-С" / Фото Командование "Север"

Первая женщина, возглавившая артиллерийское подразделение

В командовании рассказывают, что за это время бывшая учительница истории успела принять участие в боевых действиях на востоке страны и получить звание младшей лейтенантки.

В конце концов Любовь сделала следующий шаг – стала первой женщиной, возглавившей артиллерийское подразделение ВСУ.

Утро 24 февраля 2022 военная встретила в районе проведения операции Объединенных сил в должности командира батареи самоходного артдивизиона.



Военная сейчас находится на передовой и продолжает обучение / Фото Командование "Север"



Защитница стала первой женщиной, возглавившей артиллерийское подразделение ВСУ / Командование "Север"

Пока на напряженный фронтовой "график" Любовь Плаксюк продолжает изучать различные виды артиллерийского вооружения, работает над повышением результативности стрельбы. А также прокладывает маршруты для маршей в десятки километров, разрабатывает интересные задания для расчетов, проводит тренировку личного состава в качестве командира батареи.

Важно! Чтобы ускорить победу Украины и спасти тысячи жизней украинцев, власти просят у международных партнеров предоставить реактивные системы залпового огня MLRS. По мнению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, именно это оружие может помочь украинской армии. Наши защитники уже доказали свою боеспособность и феноменальные умения овладевать новым вооружением в кратчайшие сроки, а потому реактивные системы залпового огня смогут действительно улучшить ситуацию на фронте.

Какое оружие уже получила Украина от партнеров

После встречи Рамштайн-2 20 стран объявили о новых пакетах помощи безопасности Украине, включая критически необходимое вооружение.

Италия, Греция, Норвегия и Польша объявили новые поставки оружия и боеприпасов для ВСУ. А Дания предоставит противокорабельные ракеты Гарпун и пусковые установки к ним. Кроме того, Германия передаст Украине летальное оружие .

В то же время, Канада закупила 20 тысяч артиллерийских снарядов стандарта НАТО для Украины, чтобы поддержать ее в защите от вторжения России. Их пришлют вместе с новыми гаубицами М-777.

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