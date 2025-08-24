Премьер Карни заявил, что производство дронов уже начинается и в Канаде, и в Украине
- Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о начале сотрудничества с Украиной в производстве беспилотников.
- Производственные мощности будут размещены как в Канаде, так и в Украине, процесс уже стартует.
Премьер-министр Канады Марк Карни во время визита в Киев 24 августа по случаю Дня Независимости Украины заявил о сотрудничестве Украины и Канады, в частности по изготовлению беспилотников.
Об этом Карни озвучил во время пресс-конференции в Киеве, сообщает 24 Канал.
Дронов станет больше
Производственные мощности будут размещаться и на территории Канады, и в Украине. Карни заверил, что процесс уже начинается.
"Есть определенные военные аргументы конфиденциальности и таинственности, но я могу сказать, что мы очень долго и детально эти переговоры проводим. И в Канаде, и в Украине это производство будет размещаться рядом, и может начинаться прямо сейчас", - озвучил Марк Карни.
Какие еще заявления сделал Карни во время визита в Киев:
Канада в сентябре 2025 года планирует предоставить нашему государству военную поддержку на общую сумму более 1 миллиарда долларов. Помощь будет предусматривать поставки БпЛА, боеприпасов и военной техники.
Премьер Канады, обсуждая тему гарантий безопасности, которые Украина стремится получить в будущем, не исключает возможности, что его страна направит своих военных на территорию нашего государства.