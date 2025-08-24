Премьер-министр Канады Марк Карни во время визита в Киев 24 августа по случаю Дня Независимости Украины заявил о сотрудничестве Украины и Канады, в частности по изготовлению беспилотников.

Об этом Карни озвучил во время пресс-конференции в Киеве, сообщает 24 Канал.

Смотрите также "Он несет тьму": Карни заявил, что Путину нельзя доверять, однако его можно остановить

Дронов станет больше

Производственные мощности будут размещаться и на территории Канады, и в Украине. Карни заверил, что процесс уже начинается.

"Есть определенные военные аргументы конфиденциальности и таинственности, но я могу сказать, что мы очень долго и детально эти переговоры проводим. И в Канаде, и в Украине это производство будет размещаться рядом, и может начинаться прямо сейчас", - озвучил Марк Карни.

Какие еще заявления сделал Карни во время визита в Киев: