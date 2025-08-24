Прем'єр Карні заявив, що виробництво дронів уже починається і в Канаді, і в Україні
- Прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про початок співпраці з Україною у виробництві безпілотників.
- Виробничі потужності будуть розміщені як у Канаді, так і в Україні, процес вже стартує.
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час візиту до Києва 24 серпня з нагоди Дня Незалежності України заявив про співпрацю України та Канади, зокрема щодо виготовлення безпілотників.
Про це Карні озвучив під час пресконференції в Києві, повідомляє 24 Канал.
Дронів стане більше
Виробничі потужності розміщуватимуться і на території Канади, і в Україні. Карні запевнив, що процес вже починається.
"Є певні військові аргументи конфіденційності та таємничості, але я можу сказати, що ми дуже довго і детально ці переговори проводимо. І в Канаді, і в Україні це виробництво буде розміщуватися поруч, і може починатися просто зараз", - озвучив Марк Карні.
Які ще заяви зробив Карні під час візиту до Києва:
Канада у вересні 2025 року планує надати нашій державі військову підтримку на загальну суму понад 1 мільярд доларів. Допомога передбачатиме постачання БпЛА, боєприпасів та військової техніки.
Прем'єр Канади, обговорюючи тему гарантій безпеки, які Україна прагне отримати в майбутньому, не виключає можливості, що його країна надішле своїх військових на територію нашої держави.