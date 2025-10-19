Российские захватчики продолжают наступать на разных направлениях фронта в Украине. Штурмы россиян 17 –18 октября зафиксированы в Харьковской, Сумской, Донецкой и Запорожской областях.

Несмотря на продвижение кое-где, в целом оккупанты не достигли значительных успехов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Как изменилась ситуация на фронте?

Аналитики ISW обновили карту боевых действий в Украине за 17 – 18 октября. По их данным, российские войска осуществили атаки в Сумской и Курской областях, в частности вблизи Кондратьевки и Алексеевки.

У Харьковской области враг наступал возле Волчанска, но без успеха. На юго-востоке Харьковщины геолокационные записи показали продвижение оккупантов в направлении Великого Бурлука, а также на Купянском направлении. Российские подразделения заявляют, что якобы захватили Песчаное.

На Лиманском направлении враг атаковал возле ряда населенных пунктов вокруг Лимана, но не смог продвинуться. На Северском направлении изменений линии фронта нет, хотя российская сторона сообщала о частичных сдвигах возле Кузьминовки и Выемки.

Изменения на фронте за 17 – 18 октября / Фото ISW

По данным ISW, бои продолжаются в районе Константиновка – Дружковка. Министерство обороны России заявило о якобы захвате Плещеевки. Также зафиксирована атака россиян по гражданскому авто вблизи Приволья, в результате которой ранены три человека.

На Покровском направлении геолокационные записи подтвердили продвижение армии России к северу от Мирнограда. Бои идут также на востоке от Доброполья, у Шахматного и Заповедного.

На Великомихайловском и Гуляйпольском направлениях зафиксировано незначительное продвижение врага. Российские силы атаковали у Гуляйполя, однако существенных изменений не произошло.

На Запорожье атаки происходили вблизи Орехова, Каменского и Степногорска. На Херсонской области россияне пытались атаковать возле Антоновского моста, но без успеха.

Ситуация на фронте 17 – 18 октября / Фото ISW

Последние новости с фронта