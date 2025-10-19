Російські загарбники продовжують наступати на різних напрямках фронту в Україні. Штурми росіян 17 – 18 жовтня зафіксовані в Харківській, Сумській, Донецькій та Запорізькій областях.

Попри просування подекуди, загалом окупанти не досягли значних успіхів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Як змінилась ситуація на фронті?

Аналітики ISW оновили карту бойових дій в Україні за 17 – 18 жовтня. За їхніми даними, російські війська здійснили атаки в Сумській та Курській областях, зокрема поблизу Кіндратівки та Олексіївки.

У Харківській області ворог наступав біля Вовчанська, але без успіху. На південному сході Харківщини геолокаційні записи засвідчили просування окупантів у напрямку Великого Бурлука, а також на Куп'янському напрямку. Російські підрозділи заявляють, що нібито захопили Піщане.

На Лиманському напрямку ворог атакував біля низки населених пунктів навколо Лимана, але не зміг просунутися. На Сіверському напрямку змін лінії фронту немає, хоча російська сторона повідомляла про часткові зрушення біля Кузьминівки та Виїмки.

Зміни на фронті за 17 – 18 жовтня / Фото ISW

За даними ISW, бої тривають у районі Костянтинівка – Дружківка. Міністерство оборони Росії заявило про нібито захоплення Плещіївки. Також зафіксовано атаку росіян по цивільному авто поблизу Привілля, внаслідок якої поранено трьох людей.

На Покровському напрямку геолокаційні записи підтвердили просування армії Росії на північ від Мирнограда. Бої точаться також на сході від Добропілля, біля Шахового та Заповідного.

На Великомихайлівському та Гуляйпільському напрямках зафіксовано незначне просування ворога. Російські сили атакували біля Гуляйполя, однак суттєвих змін не відбулося.

На Запоріжжі атаки відбувались поблизу Оріхова, Кам'янського та Степногірська. На Херсонщині росіяни намагались атакувати біля Антонівського мосту, але без успіху.

Ситуація на фронті 17 – 18 жовтня / Фото ISW

