По всей линии фронта не утихают тяжелые бои. Самые ожесточенные столкновения в Донецкой области. Также бои происходят в Сумской, Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 25 по 31 августа 2025 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

Динамика боев на фронте в последнюю неделю лета

По сравнению с предыдущими неделями, под конец лета россияне усилили атаки на фронте, в частности увеличили количество штурмов на части направлений, в частности на Лиманском. Суммарно на прошлой неделе россияне атаковали 1 221 раз, по направлениям ситуация следующая:

Покровское направление – 329 атак;

Лиманское направление – 201 атака;

Новопавловское направление – 160 атак;

Торецкое направление – 60 атак;

Сумское направление – 58 атак;

Харьковское направление – 56 атак;

Северское направление – 49 атак;

Купянское направление – 47 атак;

Краматорское направление – 37 атак;

Приднепровское направление – 17 атак;

Ореховское направление – 16 атак;

Гуляйпольское направление – 1 атака;

Несмотря на усилия врага, линия соприкосновения на Сумском, Харьковском, Северском, Краматорском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях осталась неизменной. О ситуации на других участках говорим далее в материале.

Силы обороны остановили окружение Купянска

Главная цель россиян на Купянском направлении – город Купянск. Однако традиционно вражеская армия пытается брать город в так называемые клещи, что и начала делать возле Купянска. Однако на прошлой неделе Силы обороны Украины отбросили россиян в районе села Мирное возле Купянска и выбили их с окраин города на этом участке. Россияне еще остаются в Купянске в районе Радьковки.

Наши воины помешали дальнейшим продвижением россиян в сторону Соболевки и Благодатовки.





Ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP

Россияне продвигаются на Лиманском направлении

Лиманское направление остается одним из самых сложных. И если северный фланг на направлении удается удерживать, то ситуация на южном на прошлой неделе ухудшилась.

Российские войска прорвались и закрепились в селах Колодези и Заречное, также продвинулись возле Среднего и Шандриголово. Очевидной целью на направлении для россиян является город Лиман, расстояние до которого от линии соприкосновения составляет 7 километров.





Ситуация на Лиманском направлении / Карта DeepStateMAP

Продвижение врага в районе Торецка

В Торецке продолжаются бои на севере города. На большинстве участка у врага продвижений на прошлой неделе не было, однако в начале прошлой недели стало известно о продвижении россиян в районах сел Белая Гора и Александро-Шультино. Однако других изменений в течение недели зафиксировано не было.





Ситуация на Торецком направлении / Карта DeepStateMAP

Что происходит на Покровском направлении?

На Покровском направлении – больше всего российских атак. Однако вражеские войска в районе села Кучеров Яр сейчас находятся в окружении и никаких продвижений врага в районе Добропольского выступления нет.

В то же время российские войска имели продвижения в районах сел Песчаное, Шевченко и Зверево в направлении Покровска и в Котлино.

Продвижений врага в районе админграницы с Днепропетровской областью нет.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Враг закрепился на Днепропетровщине

На Новопавловском направлении ситуация крайне сложная. Особенно драматично она разворачивается на участке Александроград – Темировка.

На прошлой неделе российские войска оккупировали села Запорожское и Новогеоргиевка. Это первые села Днепропетровской области, которые россияне захватили во время российско-украинской войны. Также россияне продвинулись возле Темировки Запорожской области и прорвались в Камышеваху – одно из последних сел Донетчины на этом участке.

Также россияне совершили прорыв в Новоселовку на Днепропетровщине и закрепились там. Однако Силы обороны оперативно ликвидировали россиян, которые туда прорвались. Однако район Новоселовки сейчас в серой зоне.

Село Малиевка на Днепропетровщине полностью в серой зоне, и враг продвигается у окраин села, однако в самом населенном пункте не закрепился.





Ситуация на Новопавловском направлении / Карта DeepStateMAP

Российское летнее наступление провалилось?

Этим летом российская пропаганда снова пугала мощным наступлением. Иногда западная пресса тоже в это верила. Но если подытожить наступательную кампанию россиян в течение этого лета, то ситуация следующая:

россияне действительно имеют территориальные достижения, больше всего – на Новопавловском направлении;

из-за вражеских атак города Доброполье и Белозерское – опустошены, продолжается эвакуация также в районе Дружковки;

вражеские войска закрепились на Днепропетровщине;

в то же время наступление россиян на Сумы было полностью остановлено Силами обороны Украины;

окружение Купянска врагу не удалось, как и новый прорыв на Харьковщине;

вражеские войска не дошли до Лимана, хоть упорно пытаются это сделать;

захватчики продвинулись на Северском направлении, однако ни одной из целей не достигли – не дошли до Северска и не захватили Серебрянский лес;

бои в Торецке все еще продолжаются, а попытки подойти к Константиновке у россиян – неудачные.

несмотря на заявления россиян о контроле над Часовым Яром, около половины города еще под контролем Сил обороны;

несмотря на все попытки, россияне не зашли ни в один город на Покровском направлении – возле Родинского, Белицкого, Покровска и Мирнограда продолжаются бои.

враг совершил прорыв возле Доброполья, который также потерпел крах.

В итоге – россияне имеют определенные достижения, однако ни одну стратегическую цель врагу в течение лета не удалось реализовать. Однако хоть закончилось лето, и бои на фронте не утихают. Впереди "жаркая" и тяжелая осень.

