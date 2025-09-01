По всій лінії фронту не вщухають важкі бої. Найзапекліші зіткнення у Донецькій області. Також бої відбуваються в Сумській, Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 25 по 31 серпня 2025 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

Динаміка боїв на фронті в останній тиждень літа

У порівнянні з попередніми тижнями, під кінець літа росіяни посилили атаки на фронті, зокрема збільшили кількість штурмів на частині напрямків, зокрема на Лиманському. Сумарно минулого тижня росіяни атакували 1 221 раз, за напрямками ситуація наступна:

Покровський напрямок – 329 атак;

Лиманський напрямок – 201 атака;

Новопавлівський напрямок – 160 атак;

Торецький напрямок – 60 атак;

Сумський напрямок – 58 атак;

Харківський напрямок – 56 атак;

Сіверський напрямок – 49 атак;

Куп'янський напрямок – 47 атак;

Краматорський напрямок – 37 атак;

Придніпровський напрямок – 17 атак;

Оріхівський напрямок – 16 атак;

Гуляйпільський напрямок – 1 атака;

Попри зусилля ворога, лінія зіткнення на Сумському, Харківському, Сіверському, Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках залишилася незмінною. Про ситуацію на інших ділянках говоримо далі в матеріалі.

Сили оборони зупинили оточення Куп'янська

Головна мета росіян на Куп'янському напрямку – місто Куп'янськ. Однак традиційно ворожа армія намагається брати місто в так звані кліщі, що й почала робити біля Куп'янська. Проте минулого тижня Сили оборони України відкинули росіян у районі села Мирне біля Куп'янська та вибили їх з околиць міста на цій ділянці. Росіяни ще залишаються в Куп'янську в районі Радьківки.

Наші воїни перешкодили подальшим просуванням росіян в бік Соболівки та Благодатівки.





Ситуація на Куп'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

Росіяни просуваються на Лиманському напрямку

Лиманський напрямок залишається одним із найскладніших. І якщо північний фланг на напрямку вдається утримувати, то ситуація на південному минулого тижня погіршилася.

Російські війська прорвалися та закріпилися в селах Колодязі та Зарічне, також просунулися біля Середнього та Шандриголового. Очевидною метою на напрямку для росіян є місто Лиман, відстань до якого від лінії зіткнення становить 7 кілометрів.





Ситуація на Лиманському напрямку / Карта DeepStateMAP

Просування ворога в районі Торецька

У Торецьку тривають бої на півночі міста. На більшості ділянки у ворога просувань минулого тижня не було, проте на початку минулого тижня стало відомо про просування росіян у районах сіл Біла Гора та Олександро-Шультине. Проте інших змін протягом тижня зафіксовано не було.





Ситуація на Торецькому напрямку / Карта DeepStateMAP

Що відбувається на Покровському напрямку?

На Покровському напрямку – найбільше російських атак. Проте ворожі війська в районі села Кучерів Яр зараз перебувають в оточенні та жодних просувань ворога в районі Добропільського виступу немає.

Водночас російські війська мали просування в районах сіл Піщане, Шевченко та Звірове в напрямку Покровська та в Котлиному.

Просувань ворога в районі адмінмежі з Дніпропетровською областю немає.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Ворог закріпився на Дніпропетровщині

На Новопавлівському напрямку ситуація вкрай складна. Особливо драматично вона розгортається на ділянці Олександроград – Темирівка.

Минулого тижня російські війська окупували села Запорізьке та Новогеоргіївка. Це перші села Дніпропетровської області, які росіяни захопили під час російсько-української війни. Також росіяни просунулися біля Темирівки Запорізької області й прорвалися в Комишуваху – одне з останніх сіл Донеччини на цій ділянці.

Також росіяни здійснили прорив у Новоселівку на Дніпропетровщині та закріпилися там. Однак Сили оборони оперативно ліквідували росіян, котрі туди прорвалися. Проте район Новоселівки зараз у сірій зоні.

Село Маліївка на Дніпропетровщині повністю в сірій зоні, і ворог просувається біля околиць села, проте в самому населеному пункті не закріпився.





Ситуація на Новопавлівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Російський літній наступ провалився?

Цього літа російська пропаганда знову лякала потужним наступом. Подекуди західна преса теж у це вірила. Та якщо підсумувати наступальну кампанію росіян протягом цього літа, то ситуація наступна:

росіяни справді мають територіальні здобутки, найбільше – на Новопавлівському напрямку;

через ворожі атаки міста Добропілля та Білозерське – спустошені, триває евакуація також в районі Дружківки;

ворожі війська закріпилися на Дніпропетровщині;

водночас наступ росіян на Суми був повністю зупинений Силами оборони України;

оточення Куп'янська ворогові не вдалося, як і новий прорив на Харківщині;

ворожі війська не дійшли до Лимана, хоч вперто намагаються це зробити;

загарбники просунулися на Сіверському напрямку, проте ні однієї з цілей не досягли – не дійшли до Сіверська та не захопили Серебрянський ліс;

бої в Торецьку все ще тривають, а спроби підійти до Костянтинівки у росіян – невдалі.

попри заяви росіян про контроль над Часовим Яром, близько половини міста ще під контролем Сил оборони;

попри всі спроби, росіяни не зайшли у жодне місто на Покровському напрямку – біля Родинського, Білицького, Покровська та Мирнограда тривають бої.

ворог здійснив прорив біля Добропілля, який також зазнав краху.

У підсумку – росіяни мають певні здобутки, проте жодну стратегічну ціль ворогу протягом літа не вдалося реалізувати. Однак хоч закінчилося літо, та бої на фронті не вщухають. Попереду "спекотна" й важка осінь.

Тому жоден з нас не може опускати рук, бо нашій армії потрібен надійний тил, який працює для армії або стає її частиною. Найпростіший спосіб уже зараз підтримати наше військо – задонатити на збір на потреби Сил оборони. Саме для цього існує наш благодійний Фонд24 – там ви можете долучитися до актуальних зборів та переглянути звіти про вже передану допомогу.