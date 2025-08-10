Зафиксировано 160 боестолкновений, оккупанты давят в Донецкой области: карта боевых действий 10 августа
- В течение 9 августа на фронте зафиксировано 160 боестолкновений, российские войска совершили 6 157 обстрелов.
- Больше всего атак украинские защитники отражали на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях.
Украинские защитники продолжают сдерживать наступление россиян. За прошедшие сутки, 9 августа, на фронте зафиксировано 160 боевых столкновений.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 2 ракетных и 79 авиационных ударов, применив 6 ракет и сбросив 146 КАБ.
Какова ситуация на линии соприкосновения?
Россияне совершили 6 157 обстрелов, из которых 118 – из реактивных систем залпового огня, а также привлекли для поражения 3 910 дронов-камикадзе.
В ответ украинские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 7 районов сосредоточения личного состава и техники, пункт управления БпЛА, пушку и зенитный ракетный комплекс "Бук" оккупантов.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 16 боевых столкновений. Противник нанес 7 авиационных ударов, сбросил 9 КАБов и совершил 267 артиллерийских обстрелов, в том числе 11 – из РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении агрессор 5 раз штурмовал позиции наших защитников в районе Волчанска и в сторону населенных пунктов Колодязное и Петро-Ивановка.
На Купянском направлении произошло 6 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия вблизи Петропавловки, Кондрашовки, Загрызово, Новой Кругляковки и в направлении Купянска и Ковалевки.
Что происходит вблизи Купянска: смотрите на карте
На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Колодязи, Диброва, Новый Мир, Карповка и в направлении Ольговки, Григорьевки, Серебрянки. Шандриголово.
На Северском направлении зафиксировано 7 атак на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Григорьевка, Серебрянка, Переездное и в сторону Северска.
На Краматорском направлении было 4 боевых столкновения в районах Белой Горы, Часового Яра и Александро-Шультино.
Какая ситуация на Краматорском направлении: смотрите на карте
На Торецком направлении враг совершил 7 атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Щербиновка, Торецк, Русин Яр и в сторону Плещеевки.
На Покровском направлении защитники остановили 43 наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Родинское, Лысовка, Сухой Яр, Зверево, Удачное, Дачное, Затишок и в сторону Новоукраинки, Покровска, Сухецкого.
Россияне давят под Покровском: смотрите на карте
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 20 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Вильне Поле, Малиевка, Темировка и в сторону населенных пунктов Ольговское, Искра, Александроград, Зеленый Гай, Филия, Камышеваха, Толстой.
Что происходит на Новопавловском направлении: смотрите на карте
На Гуляйпольском направлении защитники отбили вражескую атаку вблизи Малиновки.
На Ореховском направлении при поддержке авиации противник совершил 3 штурма в районах Новоданиловки и Новоандреевки.
Какая ситуация на Ореховском направлении: смотрите на карте
На Приднепровском направлении оккупанты 6 раз зря пытались продвинуться к укреплениям защитников.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не зафиксировано.
Напомним, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 950 человек. Также украинские воины обезвредили танк, 4 боевые бронированные машины, 70 артиллерийских систем, 4 реактивные системы залпового огня, 140 БпЛА оперативно-тактического уровня, ракету и 126 единиц автомобильной техники оккупантов.