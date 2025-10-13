По всей линии соприкосновения продолжаются тяжелые бои. В частности, столкновения продолжаются в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю, с 6 по 12 октября 2025 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

Динамика боевых действий

Количество боевых столкновений на фронте продолжает расти. С прошлого понедельника по субботу количество столкновений в течение суток колебалось от 193 до 245. В воскресенье же этот показатель уменьшился до 149. Таким образом в течение недели на фронте произошло 1 441 боевое столкновение.

В рамках перехода на корпусную систему Генштаб ВСУ также сообщил о переименовании направлений. Вместо Северского теперь Славянское, вместо Торецкого – Константиновское, а Новопавловское стало Александровским.

Больше всего боевых столкновений на прошлой неделе зафиксировали именно на Покровском направлении. В целом по направлениям ситуация следующая:

Покровский – 411 атак;

Александровский – 226 атак;

Харьковский – 184 атаки;

Константиновский – 137 атак;

Лиманский – 96 атак;

Славянский – 75 атак;

Купянский – 68 атак;

Сумской – 53 атаки;

Ореховский – 42 атаки;

Гуляйпольский – 19 атак;

Приднепровский – 14 атак;

Краматорский – 5 атак.

44% всех боевых столкновений приходятся на Покровское и Александровское направления. В то же время существенно возросла вражеская активность на Южно-Слобожанском, то есть Харьковском направлении. На предыдущей неделе на этот участок приходилось 80 вражеских атак. Теперь эта цифра выросла более чем в 2 раза.

Также более чем в 2 раза увеличилось количество вражеских штурмов на Ореховском направлении в Запорожской области.

Несмотря на все вражеские атаки, линия соприкосновения осталась неизменной на Харьковском, Лиманском, Краматорском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях. О ситуации на других участках поговорим далее.

Россияне продвинулись на Сумщине

Бои на Сумщине не утихают, однако линия соприкосновения здесь в основном оставалась неизменной. Однако на прошлой неделе российские войска смогли продвинуться в районе села Новониколаевка, а Варачино перешло в серую зону.





Ситуация на Сумском направлении / Карта DeepStateMAP

Что происходит в районе Купянска?

На Купянском направлении эпицентром боев является сам Купянск. Хотя линия соприкосновения в городе не изменилась, и в серую зону перешла центральная часть Купянска.

Также вражеская армия имела успех восточнее Купянска и продвинулась возле села Песчаное.





Ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP

Продвижение врага на Славянском направлении

На прошлой неделе вражеские войска продвинулись вблизи села Ямполь. Также увеличилась серая зона севернее Северска на границе с Серебрянским лесничеством.

А еще вражеские войска продвинулись вблизи Выемки.





Ситуация на Славянском направлении / Карта DeepStateMAP

Бои на Константиновском направлении

Главными целями россиян на Константиновском направлении является полная оккупация города Торецк, на севере которого продолжаются бои и выход к Константиновке.

В начале прошлой недели россияне продвинулись вблизи села Александро-Шультино, но в дальнейшем в течение всей недели линия соприкосновения оставалась неизменной.





Ситуация на Константиновском направлении / Карта DeepStateMAP

Силы обороны продвинулись возле Покровска

Покровское направление остается едва ли не самым сложным на всей линии соприкосновения, однако Силы обороны здесь не только отражают атаки, но и восстанавливают контроль над определенными позициями.

Например, на прошлой неделе нашим воинам удалось продвинуться у Кучерова Яра, в котором россияне оказались уже в полном окружении.

Также наши бойцы продвинулись у Нового Шахматного, Ивановки, Вольного и Дорожного. Кроме того, СОУ остановили россиян у Новопавловки севернее Полтавки.

В то же время россияне продвинулись в сторону Шахматного и снова прорвались в Никаноровку. Также россияне продвинулись возле Миролюбовки и в Котлино.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Что происходит на Александровском направлении?

Бывшее Новопавловское направление также является одним из самых сложных – здесь линия фронта наиболее динамичная, а также здесь приходится значительная часть вражеских атак.

В Донецкой области на Александровском направлении никаких изменений не зафиксировано. В то же время в Днепропетровской области враг продвинулся в Новоселовке и возле Сосновки, а также предпринял попытку прорыва в Алексеевку, что в 5 километрах от линии соприкосновения.

Между тем в Запорожской области россияне продвинулись у Новогригорьевки, Полтавки и Малиновки. Последняя почти полностью оккупирована захватчиками.



Ситуация на Александровском направлении / Карта DeepStateMAP

Россияне почти ежедневно атакуют украинскую энергетику, железную дорогу, объекты газовой инфраструктуры и тому подобное. На фоне приближения зимы враг четко дает понимать, что от своей цели в виде уничтожения Украины и украинцев он не отказывается. Единственной гарантией спокойствия и мира для нас остаются Силы обороны Украины. Поэтому мы должны всеми силами и средствами поддерживать их. Самый простой способ – задонатить на сбор. Именно для этого существует наш благотворительный Фонд24 – там вы можете присоединиться к актуальным сборам и посмотреть отчеты об уже переданной помощи.