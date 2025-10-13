По всій лінії зіткнення тривають важкі бої. Зокрема зіткнення тривають у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень, з 6 по 12 жовтня 2025 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

Динаміка бойових дій

Кількість бойових зіткнень на фронті продовжує зростати. З минулого понеділка до суботи кількість зіткнень протягом доби коливалася від 193 до 245. В неділю ж цей показник зменшився до 149. Таким чином протягом тижня на фронті відбулося 1 441 бойове зіткнення.

У межах переходу на корпусну систему Генштаб ЗСУ також повідомив про перейменування напрямків. Замість Сіверського тепер Слов'янський, замість Торецького – Костянтинівський, а Новопавлівський став Олександрівським.

Найбільше бойових зіткнень минулого тижня зафіксували саме на Покровському напрямку. Загалом за напрямками ситуація наступна:

Покровський – 411 атак;

Олександрівський – 226 атак;

Харківський – 184 атаки;

Костянтинівський – 137 атак;

Лиманський – 96 атак;

Слов'янський – 75 атак;

Куп'янський – 68 атак;

Сумський – 53 атаки;

Оріхівський – 42 атаки;

Гуляйпільський – 19 атак;

Придніпровський – 14 атак;

Краматорський – 5 атак.

44% усіх бойових зіткнень припадають на Покровський та Олександрівський напрямки. Водночас суттєво зросла ворожа активність на Південно-Слобожанському, тобто Харківському напрямку. Попереднього тижня на цю ділянку припадало 80 ворожих атак. Тепер ця цифра зросла у понад 2 рази.

Також у понад 2 рази збільшилася кількість ворожих штурмів на Оріхівському напрямку в Запорізькій області.

Попри всі ворожі атаки, лінія зіткнення залишилася незмінною на Харківському, Лиманському, Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. Про ситуацію на інших ділянках поговоримо далі.

Росіяни просунулися на Сумщині

Бої на Сумщині не вщухають, проте лінія зіткнення тут в основному залишалася незмінною. Однак минулого тижня російські війська змогли просунутися в районі села Новомиколаївка, а Варачине перейшло у сіру зону.





Ситуація на Сумському напрямку / Карта DeepStateMAP

Що відбувається в районі Куп'янська?

На Куп'янському напрямку епіцентром боїв є сам Куп'янськ. Хоча лінія зіткнення в місті не змінилася, та в сіру зону перейшла центральна частина Куп'янська.

Також ворожа армія мала успіх східніше Куп'янська і просунулася біля села Піщане.





Ситуація на Куп'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

Просування ворога на Слов'янському напрямку

Минулого тижня ворожі війська просунулися поблизу села Ямпіль. Також збільшилася сіра зона північніше Сіверська на межі з Серебрянським лісництвом.

А ще ворожі війська просунулися поблизу Виїмки.





Ситуація на Слов'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

Бої на Костянтинівському напрямку

Головними цілями росіян на Костянтинівському напрямку є повна окупація міста Торецьк, на півночі якого тривають бої та вихід до Костянтинівки.

На початку минулого тижня росіяни просунулися поблизу села Олександро-Шультине, але надалі впродовж всього тижня лінія зіткнення лишалася незмінною.





Ситуація на Костянтинівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Сили оборони просунулися біля Покровська

Покровський напрямок залишається чи не найскладнішим на всій лінії зіткнення, проте Сили оборони тут не тільки відбивають атаки, але й відновлюють контроль над певними позиціями.

Наприклад, минулого тижня нашим воїнам вдалося просунутися біля Кучерового Яру, в якому росіяни опинилися уже в повному оточенні.

Також наші бійці просунулися біля Нового Шахового, Іванівки, Вільного і Дорожнього. Крім того, СОУ зупинили росіян біля Новопавлівки північніше Полтавки.

Водночас росіяни просунулися в бік Шахового та знову прорвалися у Никанорівку. Також росіяни просунулися біля Миролюбівки та в Котлиному.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Що відбувається на Олександрівському напрямку?

Колишній Новопавлівський напрямок також є одним із найскладніших – тут лінія фронту найбільш динамічна, а також сиди припадає значна частина ворожих атак.

У Донецькій області на Олександрівському напрямку жодних змін не зафіксовано. Водночас у Дніпропетровській області ворог просунувся у Новоселівці та біля Соснівки, а також здійснив спробу прориву в Олексіївку, що за 5 кілометрів від лінії зіткнення.

Тим часом у Запорізькій області росіяни просунулися біля Новогригорівки, Полтавки та Малинівки. Остання майже повністю окупована загарбниками.



Ситуація на Олександрівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Росіяни майже щодня атакують українську енергетику, залізницю, об'єкти газової інфраструктури тощо. На тлі наближення зими ворог чітко дає розуміти, що від своєї мети у вигляді знищення України та українців він не відмовляється. Єдиною гарантією спокою та миру для нас залишаються Сили оборони України.