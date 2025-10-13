Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Escenario Mundial.

Дивіться також Росія погрожує Фінляндії, як Україні в 2022: чи зможе Кремль відкрити другий фронт на півночі

Як відреагували на російську субмарину?

Морське командування Альянсу підтвердило перебування російської субмарини у водах НАТО. Відповідну заяву оприлюднили у соцмережах.

Фрегат французьких ВМС здійснює спостереження за морськими підступами Альянсу, фіксуючи присутність російського підводного човна, що діє на поверхні біля узбережжя Бретані. НАТО готове захищати наш Альянс, постійно пильнуючи та контролюючи морський простір в Атлантиці,

– написали військові.

За даними UK Defence Journal, ідентифікованим судном є B-261 "Новоросійськ", дизель-електричний ударний підводний човен, що належить до Чорноморського флоту Росії.

Цей підводний човен може перебувати в морі до 45 днів і занурюватися на глибину до 300 метрів. Він озброєний шістьма 533-міліметровими торпедними апаратами, здатними запускати торпеди, міни або крилаті ракети "Калібр", якими Росія часто тероризує Україну.

Військові джерела вважають, що вихід підводного човна на поверхню може свідчити про технічну несправність, після того, як у російських соцмережах з'явилися повідомлення про витік дизельного пального наприкінці вересня. Проте масштаб пошкодження не підтверджено західними джерелами.

Що відомо про російські провокації?