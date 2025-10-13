Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Escenario Mundial.
Как отреагировали на российскую субмарину?
Морское командование Альянса подтвердило пребывание российской субмарины в водах НАТО. Соответствующее заявление обнародовали в соцсетях.
Фрегат французских ВМС осуществляет наблюдение за морскими подступами Альянса, фиксируя присутствие российской подводной лодки, действующей на поверхности у побережья Бретани. НАТО готово защищать наш Альянс, постоянно наблюдая и контролируя морское пространство в Атлантике,
– написали военные.
По данным UK Defence Journal, идентифицированным судном является B-261 "Новороссийск", дизель-электрическая ударная подводная лодка, принадлежащая Черноморскому флоту России.
Эта подводная лодка может находиться в море до 45 дней и погружаться на глубину до 300 метров. Она вооружена шестью 533-миллиметровыми торпедными аппаратами, способными запускать торпеды, мины или крылатые ракеты "Калибр", которыми Россия часто терроризирует Украину.
Военные источники считают, что выход подводной лодки на поверхность может свидетельствовать о технической неисправности, после того, как в российских соцсетях появились сообщения об утечке дизельного топлива в конце сентября. Однако масштаб повреждения не подтвержден западными источниками.
Что известно о российских провокациях?
Напомним, что 3 российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии 19 сентября. Самолеты кружили в Эстонии около 12 минут, пока НАТО не подняло в воздух итальянские F-35 для их перехвата.
Также неизвестные беспилотники трижды заметили в Дании. Россияне, которых подозревают в атаках, заявили, что они непричастны.
Всего в 2025 году по меньшей мере 9 европейских стран подверглись нарушению воздушного пространства, в частности Финляндия, Норвегия, Дания, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния и Молдова. Эти инциденты привели к активации статьи 4 НАТО, предусматривающей обсуждение ситуации на уровне Североатлантического совета.