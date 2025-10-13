Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Escenario Mundial.

Как отреагировали на российскую субмарину?

Морское командование Альянса подтвердило пребывание российской субмарины в водах НАТО. Соответствующее заявление обнародовали в соцсетях.

Фрегат французских ВМС осуществляет наблюдение за морскими подступами Альянса, фиксируя присутствие российской подводной лодки, действующей на поверхности у побережья Бретани. НАТО готово защищать наш Альянс, постоянно наблюдая и контролируя морское пространство в Атлантике,

– написали военные.

По данным UK Defence Journal, идентифицированным судном является B-261 "Новороссийск", дизель-электрическая ударная подводная лодка, принадлежащая Черноморскому флоту России.

Эта подводная лодка может находиться в море до 45 дней и погружаться на глубину до 300 метров. Она вооружена шестью 533-миллиметровыми торпедными аппаратами, способными запускать торпеды, мины или крылатые ракеты "Калибр", которыми Россия часто терроризирует Украину.

Военные источники считают, что выход подводной лодки на поверхность может свидетельствовать о технической неисправности, после того, как в российских соцсетях появились сообщения об утечке дизельного топлива в конце сентября. Однако масштаб повреждения не подтвержден западными источниками.

Что известно о российских провокациях?