В Донецкой области враги попытались штурмовать позиции ВСУ, но застряли в болоте. Это помогло остановить атаку и уничтожить оккупантов с помощью дронов и артиллерии.
Многочисленные штурмы не прекращаются: карта боевых действий на 27 октября
- В течение суток зафиксировано 124 боевых столкновения на разных направлениях фронта.
- Российские атаки продолжались на Северо-Слобожанском, Южно-Слобожанском, Купянском, Лиманском, Славянском, Константиновском, Покровском, Александровском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях.
Российская армия продолжает атаковать Силы обороны Украины. Враг проводит штурмы на фронте и обстреливает позиции ракетами, артиллерией и дронами.
За прошедшие сутки на передовой зафиксировано 124 боевых столкновения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие изменения произошли на фронте за сутки?
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение. Россияне ударили по позициям украинцев семью управляемыми авиационными бомбами и совершили 154 обстрела, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враги совершили 18 атак вблизи Волчанска, Каменки, Строевки и в направлении Бологовки и Двуречанского.
На Купянском направлении произошло 9 боевых столкновений. Штурмы россиян удалось у Песчаного и Петропавловки.
На Лиманском направлении оккупанты атаковали 8 раз и пытались вклиниться в оборону украинцев вблизи Карповки, Среднего, Дерилово и Торского.
На Славянском направлении защитники остановили 9 наступательных действий врага в районах Выемки, Серебрянки, Северска, Переездного и Федоровки.
На Константиновском направлении враг совершил 14 атак в районах Щербиновки, Клебан-Быка, Русиного Яра, Софиевки, Плещеевки и в направлении Константиновки.
На Покровском направлении украинские войска остановили 34 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Ивановка, Родинское, Мирноград, Красный Лиман, Паньковка, Лысовка, Удачное, Новоэкономичное, Зверево, Котлино, Молодецкое и в направлении населенных пунктов Покровск и Новопавловка.
На Александровском направлении произошло 14 вражеских атак вблизи населенных пунктов Сосновка, Степное, Поддубное, Александроград, Павловка, Новогригорьевка и в направлении населенного пункта Рыбное.
На Гуляйпольском направлении защитники остановили две попытки россиян продвинуться вперед вблизи Малиновки и Зеленого Гая.
На Ореховском направлении подразделения Сил обороны остановили пять вражеских атак на позиции у Каменского, Новоандреевки, Степного и Степногорска.
На Приднепровском направлении оккупанты дважды атаковали позиции наших защитников в направлении Антоновского моста, но успеха там не имел.
Какова ситуация на фронте?
Оккупанты несут потери в живой силе и технике. За минувшие сутки погибли 800 российских солдат. Украинская авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и две вражеские артиллерийские системы.
ВСУ зачистили от оккупантов село Егоровка на Днепропетровщине. В знак победы защитники установили там флаг Украины. Во время операции были уничтожены десятки российских военных, а все попытки врага прорваться из окружения были отбиты.
