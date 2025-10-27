Российская армия продолжает атаковать Силы обороны Украины. Враг проводит штурмы на фронте и обстреливает позиции ракетами, артиллерией и дронами.

За прошедшие сутки на передовой зафиксировано 124 боевых столкновения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие изменения произошли на фронте за сутки?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение. Россияне ударили по позициям украинцев семью управляемыми авиационными бомбами и совершили 154 обстрела, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враги совершили 18 атак вблизи Волчанска, Каменки, Строевки и в направлении Бологовки и Двуречанского.

На Купянском направлении произошло 9 боевых столкновений. Штурмы россиян удалось у Песчаного и Петропавловки.

На Лиманском направлении оккупанты атаковали 8 раз и пытались вклиниться в оборону украинцев вблизи Карповки, Среднего, Дерилово и Торского.

На Славянском направлении защитники остановили 9 наступательных действий врага в районах Выемки, Серебрянки, Северска, Переездного и Федоровки.

На Константиновском направлении враг совершил 14 атак в районах Щербиновки, Клебан-Быка, Русиного Яра, Софиевки, Плещеевки и в направлении Константиновки.

На Покровском направлении украинские войска остановили 34 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Ивановка, Родинское, Мирноград, Красный Лиман, Паньковка, Лысовка, Удачное, Новоэкономичное, Зверево, Котлино, Молодецкое и в направлении населенных пунктов Покровск и Новопавловка.

На Александровском направлении произошло 14 вражеских атак вблизи населенных пунктов Сосновка, Степное, Поддубное, Александроград, Павловка, Новогригорьевка и в направлении населенного пункта Рыбное.

На Гуляйпольском направлении защитники остановили две попытки россиян продвинуться вперед вблизи Малиновки и Зеленого Гая.

На Ореховском направлении подразделения Сил обороны остановили пять вражеских атак на позиции у Каменского, Новоандреевки, Степного и Степногорска.

На Приднепровском направлении оккупанты дважды атаковали позиции наших защитников в направлении Антоновского моста, но успеха там не имел.

Какова ситуация на фронте?