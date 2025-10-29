Бои идут круглосуточно: карта фронта на 29 октября

Очередные сутки на фронте прошли с боями против оккупантов на разных направлениях. Враг атакует города и позиции Сил обороны, но украинская армия дает ему отпор.

За прошедшие сутки произошло 148 боевых столкновений. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Россияне совершили 57 авиационных ударов, 4518 артобстрелов, в частности 86 – из реактивных систем залпового огня, а также вгатив 4679 дронами-камикадзе.

Как изменился фронт за сутки?

На Северо–Слобожанском и Курском направлениях произошло два боестолкновения. Враг сбросил с авиации 25 КАБов и совершил 174 обстрела, в том числе 10 – из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении произошло пять атак на позиции украинских защитников вблизи Волчанска и Каменки.

На Купянском направлении зафиксировано 8 боестолкновений. Российские штурмы удалось остановить у Песчаного и в сторону Шийковки.

На Лиманском направлении враг совершил 13 атак и пытался вклиниться в нашу оборону в районах Зеленого Гая, Дерилово, Новоселовки и в сторону населенных пунктов Коровий Яр, Дробышево и Александровка.

На Славянском направлении защитники остановили 10 наступательных действий оккупантов в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Серебрянка и Григорьевка.

На Краматорском направлении было два боестолкновения, ведь подразделения россиян хотели продвинуться в направлении Веролюбовки и Федоровки.

На Константиновском направлении враг атаковал 18 раз в районах Константиновки, Щербиновки, Русиного Яра, Яблоновки, Степановки и Софиевки.

На Покровском направлении удалось остановить 45 российских штурмов возле населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Красный Лиман, Родинское, Новоэкономическое, Лысовка, Новопавловка, Покровск, Миролюбовка, Мирноград, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филиал.

На Александровском направлении произошло 23 атаки в районах Зеленого Гая, Сосновки, Вербового, Успеновки, Новогригорьевки, Рыбного, Павловки и Вишневого.

На Гуляйпольском направлении защитники остановили 7 вражеских продвижений у Новониколаевки и Луговского.

На Ореховском направлении Силы обороны остановили 7 противника атак на свои позиции в районе населенных пунктов Щербаки, Степное и в сторону Новоандреевки и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении оккупанты трижды атаковали украинские позиции в направлении Антоновского моста.

Какая сейчас ситуация на фронте?