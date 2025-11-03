Покровск и Мирноград под угрозой окружения: что там происходит и как изменилась линия фронта за неделю

Ситуация на фронте остается крайне сложной – основными эпицентрами боев сейчас являются города Купянск, Покровск и Мирноград. Также продолжаются бои в Волчанске, Часовом Яре и вблизи Лимана, Северска, Константиновки и Гуляйполя. Враг атакует от Сумщины и до Херсонщины, однако больше всего усилий сосредоточивает на Донетчине.

Покровское направление стало для врага приоритетом №1, а Путин дал задание оккупантам в ноябре захватить город полностью, поэтому там продолжаются ожесточенные бои.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю, с 27 октября по 2 ноября 2025 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

Динамика боевых действий на фронте

По сравнению с предыдущей неделей количество штурмовых действий россиян на фронте несколько возросло. Ежедневно враг атаковал от 132 до 218 раз на всех направлениях. Суммарно на фронте были 1 132 атаки. Больше всего атак приходится на район Покровска. Также немало атак враг проводит на соседних направлениях – Константиновском и Александровском. В целом по направлениям ситуация следующая:

Покровское – 393 атаки;

Александровское – 154 атаки;

Константиновское – 139 атак;

Купянское – 72 атаки;

Лиманское направление – 71 атака;

Славянское – 62 атаки;

Харьковское – 49 атак;

Сумское – 36 атак;

Ореховское – 23 атаки;

Гуляйпольское – 22 атаки;

Приднепровское – 19 атак;

Краматорское – 12 атак.

После удара по Белгородской дамбе вдвое снизилась активность врага на Харьковском направлении. В то же время россияне усилили атаки в районе Купянска.

Несмотря на все вражеские штурмы, линия соприкосновения не изменилась на Сумском, Харьковском, Лиманском, Славянском, Краматорском, Константиновском, Ореховском и Приднепровском направлениях. О ситуации на других участках говорим далее.

Бои в Купянске и на левом берегу Оскола

Купянск на Харьковщине один из эпицентров боевых действий, потому что россияне упорно пытаются полностью захватить город. Однако им это не удается и на прошлой неделе в Купянске не зафиксированы российские продвижения.

В то же время россияне усилили атаки на левом берегу реки Оскол. Врагу удалось продвинуться в сторону села Песчаное.

Заявления кремлевского диктатора о якобы окружении подразделений Сил обороны в Купянске абсолютно не соответствуют действительности. Однако ситуация в городе сложная из-за российских штурмов и обстрелов.





Ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP

Силы обороны продолжают резать Добропольский выступ

Вблизи Доброполья Донецкой области Силам обороны Украины удалось еще больше срезать так называемый Добропольский выступ и продвинуться в сторону села Шахово. Враг остается в окружении на участке около 1,5 километра квадратного.

В то же время россияне продвинулись возле Никаноровки и в сторону Владимировки.





Ситуация вблизи Доброполья / Карта DeepStateMAP

Покровск и Мирноград под угрозой окружения

Драматичнее всего ситуация на прошлой неделе разворачивалась в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Противник, очевидно, нашел слабое место в районе села Зверево, с которого и начал штурмы самого Покровска. Значительная часть города на прошлой неделе превратилась в серую зону.

Россияне оккупировали села Леонтовичи и Роза, что были у Покровска, а линия фронта сейчас проходит по улице Защитников Украины – одной из основных в Покровске.

Также россияне использовали железную дорогу для просачивания в Покровск. Так они с Котлиного попадали в северную часть города. Вражеским войскам удалось закрепиться в районе железнодорожного вокзала города.

Фактически половина Покровска в серой зоне. Однако, кроме того, в этой зоне также основная транспортная артерия – трасса из Павлограда. Поэтому доезд транспорта в город практически невозможен, потому что он под полным огневым контролем россиян. Поэтому доставкой боекомплекта и провизии занимаются дроны, а эвакуация раненых возможна лишь с помощью наземных роботизированных комплексов, ибо выезд экипажа эвакуации является абсолютным риском.





Ситуация в Покровске / Карта DeepStateMAP

В Мирнограде ситуация в определенной степени лучше только тем, что там не закрепились вражеские войска, однако логистика также затруднена, ведь как дорога из Павлограда, так и путь через Родинское из Доброполья под обстрелами.

Серая зона достигла восточных и южных окраин Мирнограда. Однако ухудшает ситуацию продвижение россиян в Красном Лимане, которые с одновременным прорывом россиян в Покровске создают большую угрозу окружения. Расстояние между позициями россиян в Покровске и в Красном Лимане – 8 километров. Враг пытается в дальнейшем продвигаться для замыкания кольца, чтобы окружить весь гарнизон, обороняющий Покровско-Мирноградскую алгомерацию.

В конце прошлой недели на Покровское направление прибыли представители высшего военного командования, в частности главнокомандующий Александр Сырский и руководитель ГУР МО Кирилл Буданов. Поэтому ожидаем решения, которые помешают россиянам воплотить свой замысел.





Покровское направление / Карта DeepStateMAP

Продвижение россиян на Днепропетровщине замедлилось

По сравнению с предыдущими неделями или даже месяцами, темпы продвижения россиян в Днепропетровской области замедлились, но не дошли до 0.

На прошлой неделе врагу удалось продвинуться возле Вербового и в сторону Егоровки и неподалеку Злагоды (ранее – Первомайское).





Ситуация в Днепропетровской области / Карта DeepStateMAP

Продвижение россиян в Запорожской области

В Запорожской области на Александровском и Гуляйпольском ситуация сложная – враг продвигается на запад, в частности одна из целей – прифронтовое Гуляйполе.

На прошлой неделе российским войскам удалось оккупировать село Новогригорьевка. Также россияне продвинулись вблизи Привольного, в Павловке, Нововасильевском и Успеновке.

Также россияне продвинулись в районе сел Веселое и Зеленый Гай в направлении Гуляйполя.





Ситуация в Запорожской области / Карта DeepStateMAP

Ситуация на фронте крайне сложная, особенно на Покровском направлении. Вместе с тем враг продолжает террор украинцев в тылу и пытается оставить нас без света, воды, газа и связи, поэтому атакует объекты энергетики, газодобычи или телебашни, как это было в Чернигове. Россияне всеми действиями показывают, что они не заинтересованы ни в каком урегулировании, а только в уничтожении Украины.

