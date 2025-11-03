Укр Рус
3 листопада, 12:00
6

Покровськ та Мирноград під загрозою оточення: що там відбувається і як змінилася лінія фронту за тиждень

Іван Магуряк
Основні тези
  • Минулого тижня росіяни 1 132 рази атакували позиції Сил оборони. Найбільше – на Донеччині.
  • Основними епіцентрами боїв залишаються Куп'янськ, Покровськ та Мирноград.
  • Росіяни просунулися на Куп'янському, Покровському, Олександрівському і Гуляйпільському напрямках. Детальніше розповідаємо в матеріалі.

Ситуація на фронті залишається вкрай складною – основними епіцентрами боїв зараз є міста Куп'янськ, Покровськ та Мирноград. Також тривають бої у Вовчанську, Часовому Яру й поблизу Лимана, Сіверська, Костянтинівки та Гуляйполя. Ворог атакує від Сумщини й до Херсонщини, однак найбільше зусиль зосереджує на Донеччині.

Покровський напрямок став для ворога пріоритетом №1, а Путін дав завдання окупантам у листопаді захопити місто повністю, тому там тривають запеклі бої.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень, з 27 жовтня по 2 листопада 2025 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

У порівнянні з попереднім тижнем кількість штурмових дій росіян на фронті дещо зросла. Щодня ворог атакував від 132 до 218 разів на всіх напрямках. Сумарно на фронті були 1 132 атаки. Найбільше атак припадає на район Покровська. Також чимало атак ворог проводить на сусідніх напрямках – Костянтинівському й Олександрівському. Загалом за напрямками ситуація наступна:

  • Покровський – 393 атаки;
  • Олександрівський – 154 атаки;
  • Костянтинівський – 139 атак;
  • Куп'янський – 72 атаки;
  • Лиманський напрямок – 71 атака;
  • Слов'янський – 62 атаки;
  • Харківський – 49 атак;
  • Сумський – 36 атак;
  • Оріхівський – 23 атаки;
  • Гуляйпільський – 22 атаки;
  • Придніпровський – 19 атак;
  • Краматорський – 12 атак.

Після удару по Бєлгородській дамбі вдвічі знизилася активність ворога на Харківському напрямку. Водночас росіяни посилили атаки в районі Куп'янська.

Попри всі ворожі штурми, лінія зіткнення не змінилася на Сумському, Харківському, Лиманському, Слов'янському, Краматорському, Костянтинівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. Про ситуацію на інших ділянках говоримо далі.

Куп'янськ на Харківщині один з епіцентрів бойових дій, бо росіяни вперто намагаються повністю захопити місто. Однак їм це не вдається і минулого тижня у Куп'янську не зафіксовані російські просування.

Водночас росіяни посилили атаки на лівому березі річки Оскіл. Ворогу вдалося просунутися в бік села Піщане.

Заяви кремлівського диктатора про нібито оточення підрозділів Сил оборони в Куп'янську абсолютно не відповідають дійсності. Проте ситуація в місті складна через російські штурми та обстріли.



Ситуація на Куп'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

Поблизу Добропілля на Донеччині Силам оборони України вдалося ще більше зрізати так званий Добропільський виступ та просунутися в бік села Шахове. Ворог залишається в оточенні на ділянці близько 1,5 кілометра квадратного. 

Водночас росіяни просунулися біля Никанорівки та в бік Володимирівки.



Ситуація поблизу Добропілля / Карта DeepStateMAP

Найдраматичніше ситуація минулого тижня розгорталася в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Противник, вочевидь, знайшов слабке місце в районі села Звірове, з якого і почав штурми самого Покровська. Значна частина міста минулого тижня перетворилася у сіру зону.

Росіяни окупували села Леонтовичі та Троянда, що були біля Покровська, а лінія фронту зараз проходить по вулиці Захисників України – одній з основних у Покровську.

Також росіяни використали залізницю для просочення у Покровськ. Так вони з Котлиного потрапляли у північну частину міста. Ворожим військам вдалося закріпитися у районі залізничного вокзалу міста.

Фактично половина Покровська у сірій зоні. Однак, крім того, в цій зоні також основна транспортна артерія – траса з Павлограда. Тому доїзд транспорту в місто практично неможливий, бо він під повним вогневим контролем росіян. Тому доставленням боєкомплекту і провізії займаються дрони, а евакуація поранених можлива лише за допомогою наземних роботизованих комплексів, бо виїзд екіпажу евакуації є абсолютним ризиком.



Ситуація в Покровську / Карта DeepStateMAP

У Мирнограді ситуація певною мірою краща лише тим, що там не закріпилися ворожі війська, проте логістика також ускладнена, адже як дорога з Павлограда, так і шлях через Родинське з Добропілля під обстрілами.

Сіра зона досягла східних і південних околиць Мирнограда. Проте погіршує ситуацію просування росіян у Червоному Лимані, які з одночасним проривом росіян у Покровську створюють велику загрозу оточення. Відстань між позиціями росіян у Покровську та в Червоному Лимані – 8 кілометрів. Ворог намагається надалі просуватися для замикання кільця, щоб оточити весь гарнізон, що обороняє Покровсько-Мирноградську агломерацію.

Наприкінці минулого тижня на Покровський напрямок прибули представники вищого військового командування, зокрема головнокомандувач Олександр Сирський і керівник ГУР МО Кирило Буданов. Тому очікуємо на рішення, які завадять росіянам втілити свій задум.



Покровський напрямок / Карта DeepStateMAP

У порівнянні з попередніми тижнями чи навіть місяцями, темпи просування росіян у Дніпропетровській області сповільнилися, але не дійшли до 0. 

Минулого тижня ворогу вдалося просунутися біля Вербового та в бік Єгорівки й неподалік Злагоди (раніше – Першотравневе).



Ситуація в Дніпропетровській області / Карта DeepStateMAP

У Запорізькій області на Олександрівському та Гуляйпільському ситуація складна – ворог просувається на захід, зокрема одна з цілей – прифронтове Гуляйполе.

Минулого тижня російським військам вдалося окупувати село Новогригорівка. Також росіяни просунулися поблизу Привільного, в Павлівці, Нововасилівському та Успенівці.

Також росіяни просунулися в районі сіл Веселе і Зелений Гай у напрямку Гуляйполя.



Ситуація в Запорізькій області / Карта DeepStateMAP

