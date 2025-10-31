Продвижение россиян возле Покровска и оборона ВСУ: обзор фронта и карты от ISW

Украинские военные продолжают держать оборону несмотря на постоянные штурмы россиян. ВСУ продвигаются на фронте, однако российские военные имели тактические успехи на нескольких направлениях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Смотрите также Нам может не все нравиться, – в ОП объяснили новый план завершения войны от Украины и ЕС

Какова ситуация на фронте за 30 октября?

Аналитики ISW обновили ситуацию на фронте 30 октября. По их данным, ВСУ улучшили позиции на севере Украины Сумщины. Геолокационные записи подтверждают продвижение в Константиновке неподалеку от государственной границы.

Также предполагают, что украинские военные могли зайти в Кондратовку. Бои продолжаются в приграничных районах Сумщины и Курской области, в частности у Алексеевки.

На Харьковской области российские оккупанты продолжали штурмы, но успехов не имели. Российские источники заявляли о якобы продвижении в пределах Волчанска и в сторону Вильчи, однако аналитики не подтвердили это.

На Купянском направлении ситуация аналогичная. Несмотря на заявления российской стороны о якобы захвате Садового и движение на юг от города, аналитики не обнаружили изменений.

Российские атаки зафиксированы вблизи Фиголевки, Песчаного, Каменки, Степной и Новоселовки. Геолокационное видео, показывает, как украинские бойцы ведут огонь по зданию на оккупированной части Купянска.

Россияне также пытались наступать севернее Боровой, вблизи Богуславки и Нововодяного, но успехов не имели. Украинские защитники одновременно удерживают позиции на Лиманском направлении. В ISW подтверждают, что ВСУ сохранили или улучшили позиции у Новоселовки.

В районе Константиновка – Дружковка украинские военные удерживают позиции или имели локальное продвижение. Российские источники заявили о якобы захвате Владимировки, но аналитики не подтверждают это.

Изменения на фронте на 30 октября / Фото ISW

На Северском направлении оккупанты продвинулись от Выемки. Бои шли вблизи Серебрянки, Переездного и Звановки.

На Покровском направлении противник продвинулся вдоль железнодорожной линии. Бои продолжаются в городе и вокруг него – у Родинского, Новоэкономичного, Мирнограда, Лысовки и других населенных пунктов.

На Новопавловском и Великомихайловском направлениях враг штурмовал, но подтвержденных изменений линии фронта нет. В районе Гуляйполя российские войска имели локальное продвижение к Красногорскому.

Как передают специалисты, геозаписи свидетельствуют об установлении российского флага в центральной части Красногорского. Атаки продолжаются в сторону Рыбного, Привольного и Нововасильевского.

На западе Запорожья и на Херсонской области противник также пытался наступать, но без успеха.

Изменения на фронте на 30 октября / Фото ISW

Последние новости с фронта