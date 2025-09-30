Продолжаются 1315 сутки полномасштабной агрессии России против Украины. За сутки 29 сентября на фронте было зафиксировано 176 боестолкновений.

Оккупанты нанесли 51 авиационный удар, сбросили 104 КАБа, совершил 4463 обстрела, в том числе 126 из РСЗО и привлек для поражения 5531 дрон-камикадзе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Смотрите также Наступательные операции россиян, продвижение врага на фронте, успехи ВСУ: отчет и карты ISW

Какая ситуация на фронте?

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях за прошедшие сутки было 20 боестолкновений.

Россия атаковала на Северо-Слобожанском и Курском направлениях: смотрите на карте

На Южно-Слобожанском направлении было 4 штурма вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка.

На Купянском направлении произошло 3 вражеские атаки вблизи Радьковки, Степной Новоселовки и в сторону Купянска.

На Лиманском направлении оккупанты атаковали 16 раз возле населенных пунктов Карповка, Среднее, Колодязи, Грековка, Новомихайловка, Дробышево, Шандриголовое, Торское.

Оккупанты атаковали возле Карповки: смотрите на карте

На Северском направлении ВСУ остановили 3 атаки России вблизи Серебрянки и в сторону населенного пункта Ямполь.

На Краматорском направлении оккупанты 2 раза атаковали в направлении Миньковки и Константиновки.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Иванополье, Щербиновки, Александро-Шультино, Плещеевки, Русиного Яра и Полтавки.

Россия штурмовала возле Щербиновки: смотрите на карте

На Покровском направлении ВСУ остановили 56 штурмовых действий врага возле населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Владимировка, Белицкое, Миролюбовка, Зверево, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Лысовка, Котлиное, Удачное, Молодецкое, Новопавловка, Дачное и в направлении населенных пунктов Покровск, Балаган, Филиал.

Оккупанты атаковали возле Филии: смотрите на карте

На Новопавловском направлении агрессор совершил 37 атак возле населенных пунктов Александроград, Вороное, Зеленый Гай, Новохатское, Поддубное, Камышеваха, Сосновка, Январское, Грушевское, Алексеевка, Запорожское, Березовое, Новониколаевка и в сторону Новопавловки и Новогригорьевки.

Россия атаковала возле Березового: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении было 6 боестолкновений возле населенного пункта Полтавка.

На Ореховском направлении зафиксировано 3 боестолкновения – россияне пытались продвинуться возле Степного, Каменского и в направлении Степногорска.

На Приднепровском направлении ВСУ отбили 4 вражеские атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Последние новости с фронта