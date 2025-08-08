Российская армия не прекращает штурмовать на фронте. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 147 боевых столкновений.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 11 боестолкновений. Россияне нанесли 20 авиационных ударов, сбросили 46 управляемых бомб, совершили 377 обстрелов, в том числе 16 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении агрессор 5 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Фиголевки.

На Купянском направлении за сутки произошло 10 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Мирного, Голубовки, Кондрашовки, Степной Новоселовки и Загрызово.

На Лиманском направлении российские войска атаковали 25 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Зеленая Долина, Карповка, Ямполовка, Колодязи, Торское, а также в сторону Серебрянки, Григорьевки и Ольговки.

На Северском направлении, в районах Григорьевки и Федоровки, враг 4 раза атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано 5 боестолкновений, вражеские силы наступали в районе Орехово-Васильевки и в сторону Новомаркового и Ступочек.

На Торецком направлении Силы обороны отбили 10 атак в районах Дилиевки, Торецка, Щербиновки, Александро-Калиново и Русиного Яра.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 42 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Бойковка, Николаевка, Новоэкономическое, Родинское, Сухецкое, Лисовка, Заповедное, Зверево, Котлино, Удачное, Зеленый Кут и Ореховое.

На Новопавловском направлении враг 15 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Филиал, Толстое, Зеленое Поле, Свободное Поле, Камышеваха, Воскресенка и в сторону Новоивановки.

На Гуляйпольском направлении ВСУ успешно отбили один вражеский штурм вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении наши воины отбили 3 вражеские атаки вблизи Каменского и в сторону Новоданиловки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг совершил одну неудачную попытку продвинуться вперед.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Добавим, что ВСУ наносят российским войскам ощутимые потери – в целом, за прошедшие сутки потери врага составили 1040 человек. Также украинские защитники обезвредили 7 танков, 7 боевых бронированных машин, 52 артиллерийские системы, 238 беспилотных летательных аппаратов и 126 единиц автомобильной техники.