Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Где россияне атакуют на фронте?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 12 боестолкновений. Россияне нанесли 15 авиационных ударов, в общем сбросил 38 управляемых авиационных бомб и совершил 259 артиллерийских обстрелов, в том числе 11 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло девять боестолкновений в районе Волчанска и в направлении Нововасильевки.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Мирного, Купянска, Голубовки и в направлении Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении россияне атаковали 24 раза, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Карповка, Заречное, Колодязи, Торское, Диброва, Серебрянка, Ямполовка, а также в сторону Шандриголово и Ямполя.

На Северском направлении противник дважды атаковал позиции Сил обороны вблизи Григорьевки и Федоровки.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло четыре боестолкновения в районе Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 10 атак в районах Торецка, Щербиновки, Катериновки, Степановки, Русиного Яра и Плещеевки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 45 атак агрессора в районах населенных пунктов Зверево, Владимировка, Родинское, Полтавка, Бойковка, Миролюбовка, Новоэкономичное, Покровск, Красный Лиман, Лысовка, Котлино, Удачное, Новоукраинка, Зеленый Кут, а также в направлении Казацкого, Дорожного и Новопавловки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 26 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Филиал, Зеленое Поле, Толстой, Темировка, Малиевка, Новополь, Воскресенка, Ольговское и в направлении Январского.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили вражеский штурм вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили четыре атаки захватчика в районе Каменского и в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили восемь атак врага. Противник успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.