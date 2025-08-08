Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери у России по состоянию на 8 августа?
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- Личного состава – около 1 061 350 (+1 040) человек;
- танков – 11 083 (+7);
- боевых бронированных машин – 23 102 (+7);
- артиллерийских систем – 31 232 (+52);
- РСЗВ – 1 456 (+0);
- средств ПВО – 1 203 (+0);
- самолетов – 421 (+0);
- вертолетов – 340 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 50 168 (+238);
- крылатых ракет – 3 555 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 57 731 (+126);
- специальной техники – 3 936 (+0).
Потери врага на 8 августа 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
К слову, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала 2025 года Россия потеряла 267 460 своих военных. Он отметил, что украинские воины мужественно держат оборону на всех направлениях.