Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери у России по состоянию на 8 августа?

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

Личного состава – около 1 061 350 (+1 040) человек;

танков – 11 083 (+7);

боевых бронированных машин – 23 102 (+7);

артиллерийских систем – 31 232 (+52);

РСЗВ – 1 456 (+0);

средств ПВО – 1 203 (+0);

самолетов – 421 (+0);

вертолетов – 340 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 50 168 (+238);

крылатых ракет – 3 555 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 57 731 (+126);

специальной техники – 3 936 (+0).

Потери врага на 8 августа 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала 2025 года Россия потеряла 267 460 своих военных. Он отметил, что украинские воины мужественно держат оборону на всех направлениях.