Продвижение россиян возле Лимана и контрнаступательные действия ВСУ: обзор фронта от ISW

Темпы наступления российских войск свидетельствуют, что быстрый захват всей Донецкой области маловероятен. Со своей стороны украинские силы эффективно сдерживают врага и проводят результативные контрнаступления.

Недавние наступательные действия Сил обороны могут замедлить российское продвижение к Покровску, хотя ситуация там остается сложной. В течение суток украинские войска продвинулись у Гуляйполя, а российские – вблизи Лимана. Об актуальных событиях на фронте пишет 24 Канал со ссылкой на данные ISW.

Каково положение на основных направлениях боевых действий?

В Сумской области российские войска атаковали в районах населенных пунктов Андреевка, Варачино и Юнаковка, нанося удары дронами "Герань-2" по мостам украинской логистики. В то же время украинские силы проводили контратаки. Сообщается, что Россия готовит дополнительные подразделения к штурмовым действиям.

Россия продолжает наступательные действия у Волчанска, Липцев и Вильчи на Харьковском направлении, но подтвержденных продвижений нет. В районе Великого Бурлука продолжаются бои без значительных изменений линии фронта.

Оккупанты продвинулись в центральной части Купянска, однако их силы в городе рискуют быть отрезанными из-за узкого коридора снабжения. Также Россия активизирует атаки вокруг Петропавловки, Песчаного, Степной Новоселовки. Силы обороны Украины удерживают ранее добытые позиции у Богуславки в направлении Боровой.

На Лиманском направлении россияне продвинулись в районе Ямполя и приблизились к Северскому Донцу. Россия концентрирует большие силы (25-я ЗВА) для давления на Лиман с направлений Ямполя и Озерного. Штурмы продолжаются вдоль всего фронта вокруг Лимана.

Карты фронта от Института изучения войны / Инфографика ISW

Продолжаются российские атаки без подтвержденных успехов и в направлении Северска. Захватчики бьют по украинским путям снабжения из района Славянска.

Бои идут также вокруг Константиновки, Часового Яра и на подступах к Дружковке, впрочем продвижений россиян на этом отрезке фронта не зафиксировано.

На Добропольском направлении Россия атакует у Шахматного, Нового Шахматного и Свободного, но без успехов.

Напряженной остается ситуация возле Покровска. Враг пытается продвинуться у Мирнограда, Удачного и Покровска; украинские силы проводят контратаки и нанесли удары по скоплениям российской живой силы.

В районе Новопавловки российские силы пытаются расширить "зону поражения" дронами, ведут наступательные действия, но без подтвержденного продвижения.

На Гуляйпольском направлении украинские войска продвинулись к трассе Т-0401. Россия заявляет о локальных продвижениях, но подтверждений нет. Ситуация напряженная, бои продолжаются.

Россия продолжает давление на Запорожское направление. Там противник атакует вблизи Новоданиловки и Новоандреевки, но не продвигается. Есть данные о значительных потерях одного из российских батальонов.

На Херсонщине Россия осуществила ограниченные атаки у Антоновского моста, без изменений линии фронта.

Последние новости с фронта