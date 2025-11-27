Продвижение россиян возле Лимана и контрнаступательные действия ВСУ: обзор фронта от ISW
- Украинские войска успешно сдерживают российские наступательные действия на многих направлениях, включая Покровский, Лиманский и Гуляйпольский.
- Российские силы пытаются продвигаться на нескольких фронтах, но сталкиваются с эффективными контратаками и логистическими трудностями.
Темпы наступления российских войск свидетельствуют, что быстрый захват всей Донецкой области маловероятен. Со своей стороны украинские силы эффективно сдерживают врага и проводят результативные контрнаступления.
Недавние наступательные действия Сил обороны могут замедлить российское продвижение к Покровску, хотя ситуация там остается сложной. В течение суток украинские войска продвинулись у Гуляйполя, а российские – вблизи Лимана. Об актуальных событиях на фронте пишет 24 Канал со ссылкой на данные ISW.
Каково положение на основных направлениях боевых действий?
В Сумской области российские войска атаковали в районах населенных пунктов Андреевка, Варачино и Юнаковка, нанося удары дронами "Герань-2" по мостам украинской логистики. В то же время украинские силы проводили контратаки. Сообщается, что Россия готовит дополнительные подразделения к штурмовым действиям.
Россия продолжает наступательные действия у Волчанска, Липцев и Вильчи на Харьковском направлении, но подтвержденных продвижений нет. В районе Великого Бурлука продолжаются бои без значительных изменений линии фронта.
Оккупанты продвинулись в центральной части Купянска, однако их силы в городе рискуют быть отрезанными из-за узкого коридора снабжения. Также Россия активизирует атаки вокруг Петропавловки, Песчаного, Степной Новоселовки. Силы обороны Украины удерживают ранее добытые позиции у Богуславки в направлении Боровой.
На Лиманском направлении россияне продвинулись в районе Ямполя и приблизились к Северскому Донцу. Россия концентрирует большие силы (25-я ЗВА) для давления на Лиман с направлений Ямполя и Озерного. Штурмы продолжаются вдоль всего фронта вокруг Лимана.
Карты фронта от Института изучения войны / Инфографика ISW
Продолжаются российские атаки без подтвержденных успехов и в направлении Северска. Захватчики бьют по украинским путям снабжения из района Славянска.
Бои идут также вокруг Константиновки, Часового Яра и на подступах к Дружковке, впрочем продвижений россиян на этом отрезке фронта не зафиксировано.
На Добропольском направлении Россия атакует у Шахматного, Нового Шахматного и Свободного, но без успехов.
Напряженной остается ситуация возле Покровска. Враг пытается продвинуться у Мирнограда, Удачного и Покровска; украинские силы проводят контратаки и нанесли удары по скоплениям российской живой силы.
В районе Новопавловки российские силы пытаются расширить "зону поражения" дронами, ведут наступательные действия, но без подтвержденного продвижения.
На Гуляйпольском направлении украинские войска продвинулись к трассе Т-0401. Россия заявляет о локальных продвижениях, но подтверждений нет. Ситуация напряженная, бои продолжаются.
Россия продолжает давление на Запорожское направление. Там противник атакует вблизи Новоданиловки и Новоандреевки, но не продвигается. Есть данные о значительных потерях одного из российских батальонов.
На Херсонщине Россия осуществила ограниченные атаки у Антоновского моста, без изменений линии фронта.
Последние новости с фронта
По данным Генштаба, в течение последних суток Силы обороны уничтожили 2 российских самолета, 1 танк, 3 боевые бронированные машины, 21 артиллерийскую систему, и 214 беспилотников оперативно-тактического уровня. Кроме того, украинские бойцы ликвидировали 1 140 оккупантов.
Сообщалось, что российские подразделения якобы зашли в центральную часть Покровска. Из-за погодных условий оккупанты пытаются незаметно проникать в город, но так же работают и наши силы, сдерживая их. По словам бойца ТрО Александра Мусиенко, российские группы уже появлялись в центре ранее, однако их каждый раз выбивали.
К тому же недавно украинские бойцы поразили дальнобойными дронами ряд российских военных и логистических объектов в Краснодарском крае.