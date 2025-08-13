За сутки на фронте произошли изменения. Успехи имеют как украинские, так и российские силы. Аналитики DeepState проанализировали продвижение сторон на поле боя.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Какие изменения произошли на фронте 12 августа?

Согласно информации специалистов, российские оккупанты имеют продвижение у трех населенных пунктов. За сутки враги не оккупировали ни одно село, но они не оставляют намерений захватить большую часть Донецкой области, в частности движутся к Доброполью.

Зато Силы обороны Украины смогли зачистить от оккупантов окрестности Степногорска, что в Запорожской области. Поселок часто страдает от вражеских обстрелов, а россияне ближе приближались к нему. Однако защитники смогли выбить оккупантов с окраин населенного пункта.

Где расположен Степногорск: показываем на карте

Российские войска продвинулись в небольшом селе Никаноровка Краматорского района, из которой открывается путь на Доброполье.

Россияне имеют успехи у Никаноровки в Донецкой области: карта

Село Щербиновка, которое расположено в так называемой "серой зоне" вблизи Торецка также пережило наступательные действия оккупантов. Россияне продвинулись в населенном пункте.

Россияне наступают вблизи Щербиновки: карта DeepState

Продвижение российских солдат 12 августа фиксировалось также в Петровке, которая расположена возле Щербиновки в Торецком районе.

Ситуация в Петровке Торецкого района: карта фронта

Напомним, в понедельник, 11 августа, российские войска продвинулись возле Кучеревого Яра и Золотого Колодца на Покровском направлении, а также имели успехи вблизи Майского.