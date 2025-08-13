ВСУ имеют успехи возле Степногорска, но россияне продвигаются в Донецкой области, – DeepState
- Российские войска продвинулись возле трех населенных пунктов, но не оккупировали ни одно село, продолжая движение к Доброполью в Донецкой области.
- Украинские Силы обороны смогли зачистить окрестности Степногорска в Запорожской области от оккупантов, которые часто обстреливают этот район.
За сутки на фронте произошли изменения. Успехи имеют как украинские, так и российские силы. Аналитики DeepState проанализировали продвижение сторон на поле боя.
Какие изменения произошли на фронте 12 августа?
Согласно информации специалистов, российские оккупанты имеют продвижение у трех населенных пунктов. За сутки враги не оккупировали ни одно село, но они не оставляют намерений захватить большую часть Донецкой области, в частности движутся к Доброполью.
Зато Силы обороны Украины смогли зачистить от оккупантов окрестности Степногорска, что в Запорожской области. Поселок часто страдает от вражеских обстрелов, а россияне ближе приближались к нему. Однако защитники смогли выбить оккупантов с окраин населенного пункта.
Где расположен Степногорск: показываем на карте
Российские войска продвинулись в небольшом селе Никаноровка Краматорского района, из которой открывается путь на Доброполье.
Россияне имеют успехи у Никаноровки в Донецкой области: карта
Село Щербиновка, которое расположено в так называемой "серой зоне" вблизи Торецка также пережило наступательные действия оккупантов. Россияне продвинулись в населенном пункте.
Россияне наступают вблизи Щербиновки: карта DeepState
Продвижение российских солдат 12 августа фиксировалось также в Петровке, которая расположена возле Щербиновки в Торецком районе.
Ситуация в Петровке Торецкого района: карта фронта
