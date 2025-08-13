За добу на фронті відбулися зміни. Успіхи мають як українські, так і російські сили. Аналітики DeepState проаналізували просування сторін на полі бою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

Які зміни відбулися на фронті 12 серпня?

Відповідно до інформації фахівців, російські окупанти мають просування біля трьох населених пунктів. За добу вороги не окупували жодне село, але вони не полишають намірів захопити більшу частину Донецької області, зокрема рухаються до Добропілля.

Натомість Сили оборони України змогли зачистити від окупантів околиці Степногірська, що в Запорізькій області. Селище часто страждає від ворожих обстрілів, а росіяни ближче наближалися до нього. Однак захисники змогли вибити окупантів з околиць населеного пункту.

Де розташований Степногірськ: показуємо на карті

Російські війська просунулися в невеликому селі Никанорівка Краматорського району, з якої відкривається шлях на Добропілля.

Росіяни мають успіхи біля Никанорівки на Донеччині: карта

Село Щербинівка, яка розташоване в так званій "сірій зоні" поблизу Торецька також пережило наступальні дії окупантів. Росіяни просунулися в населеному пункті.

Росіяни наступають поблизу Щербинівки: мапа DeepState

Просування російських солдатів 12 серпня фіксувалося також у Петрівці, яка розташована біля Щербинівки в Торецькому районі.

Ситуація в Петрівці Торецького району: карта фронту

Нагадаємо, в понеділок, 11 серпня, російські війська просунулися біля Кучеревого Яру та Золотого Колодязя на Покровському напрямку, а також мали успіхи поблизу Майського.