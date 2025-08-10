Решту окупантів досі шукають, частина із них цього тижня здалася в полон. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DeepState.

Що відомо про диверсантів у Покровську?

За інформацією ресурсу, для диверсійних дій у Покровську ворог сформував із 3 рот тактичні групи по 50 осіб. Метою було створити паніку та змусити підрозділи втекти з міста, як це було в Селидовому.

Дорога з Селидового до Покровська зайняла в росіян 14 діб: 4 доби – до "промки" в Піщаному, а потім 10 діб – до вулиці Захисників України в Покровську. У такий спосіб вони щодоби проходили лише 600 метрів.

Як диверсійні групи йшли до Покровська / Карта DeepState

Зв'язок, воду та їжу окупантам забезпечували дронами. Між групами була хороша координація – "кожен знав про кожного". Вони використовували плащі для маскування та ховалися у випадкових укриттях, а також мали трекери маршрутів.

Однак із близько 150 осіб до Покровська дійшло лише 30. За даними аналітиків, орієнтовно 120 солдатів загинуло від скидів, однак, ймовірно, комусь вдалося вижити після поранення.

Мети ця операція не досягла, хоча й принесла багато проблем для Сил Оборони України. Чи можна вважати успіхом план, за якого 80% особового складу має вмерти в дорозі до місця виконання задачі – сумнівно,

Яка ситуація на Покровському напрямку?

Про ситуацію на Покровському напрямку за суботу, 9 серпня, відзвітували в Оперативно-стратегічному угрупованні військ "Дніпро". Армія противника не залишає спроб блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію.

Наступальні дії росіян відбулися в районах населених пунктів Затишок, Новоекономічне, Покровськ, Зелене та Звірове. Також українські воїни відбивали штурми неподалік Удачного, Молодецького, Дачного та Філії.

Ба більше, ворог продовжує накопичувати сили для подальших атак.Оборонці стримують натиск, знищуючи переважальні сили окупантів.

Нагадаємо, відповідно до звіту Генштабу, за добу 9 серпня на Покровському напрямку захисники зупинили 43 наступальні дії.