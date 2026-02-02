Сколько территорий захватили россияне в январе 2026 года: анализ DeepState

За январь 2026 года Россия оккупировала почти вдвое меньше украинских территорий, чем в декабре или ноябре прошлого года. За месяц оккупанты захватили 245 квадратных километров Украины.

В то же время активность штурмовых действий снизилась всего на 4%. Об этом сообщили в DeepState.

Что изменилось на фронте за месяц?

Аналитики утверждают, что активность российской армии на фронте несколько уменьшилась. Об этом свидетельствуют опубликованные данные за январь 2026 года.

Основной удар россияне наносят на Покровском направлении. По данным ресурса, 33% всех штурмовых действий приходится именно на этот отрезок. На втором месте оказалось Гуляйпольское направление с 21% атак. Количество штурмов здесь выросло в 1,75 раза.

Далее следуют Константиновский направление – 12%, Лиманское и Александровское – по 8% на каждое.

Так называемым рекордсменом стал Славянский отрезок, где на 3% штурмов приходится почти 20% территориальных потерь,

– добавили аналитики.

