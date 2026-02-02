Летом 2025 года россияне уже проводили активные боевые действия на Запорожском направлении, однако потерпели поражение. Военный обозреватель Иван Тимочко заметил 24 каналу, что сейчас враг снова решил проводить там военную операцию.

Что планирует враг на Запорожье?

Иван Тимочко рассказал, что захватчики приняли решение атаковать в районе Александровки, Гуляйполя. Это фланговое направление наступления в Донецкой области в районе Покровска, Мирнограда, что входило в общую систему.

Параллельно оккупанты начали военную кампанию и там, где ранее стягивали силы, но потерпели поражение. Они начали атаковать и в районе Степногорска, в сторону Приморского. Кроме задачи продвигаться, враг также рассматривает возможность подтянуться на расстояние работы полевой артиллерии и беспилотных систем.

Поэтому в ближайшие дни, недели мы будем наблюдать попытки врага создавать максимальное напряжение на Запорожском направлении с целью не столько необходимости военной операции. Они не развязали предыдущие замыслы на других направлениях. Это попытка привязать к этому направлению внимание,

– объяснил военный обозреватель.

По его словам, в частности, это нужно россиянам для того, чтобы заставлять украинцев паниковать. Также это демонстрация того, что Россия может воевать на всех других направлениях. Мол, они имеют силы и средства. Поэтому, к сожалению, сейчас враг рассматривает массированные штурмы на территории Запорожской области.

Какая ситуация в Запорожской области?