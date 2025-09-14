За сутки на фронте произошло 173 боевых столкновения. В воскресенье, 14 сентября, враг усилил давление на Лиманском направлении по сравнению с прошлой неделей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Где на фронте были бои?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 8 боевых столкновений с российскими захватчиками.

Враг 8 раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении вблизи Волчанска и в направлении Отрадного. По состоянию на 22:00 14 сентября три боевых столкновения продолжались.

Агрессор пытался 8 раз атаковать украинские позиции на Купянском направлении в районах населенных пунктов Новая Кругляковка, Кондрашовка, Купянск и Степная Новоселовка. Три вражеские атаки продолжались.

На Лиманском направлении украинские защитники отражали 30 российских атак, 11 из которых продолжались по состоянию на 22:00. Враг наступал в направлении Ставков и вблизи населенных пунктов Шандриголово, Дерилово, Колодези, Торское.

Бои в направлении Лимана: смотрите на карте

На Северском направлении украинские воины отбили 8 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Григорьевки, Дроновки, Выемки и Федоровки. Одно боевое столкновение продолжается.

На Краматорском направлении произошло 7 боевых столкновений с противником в районах Ступочек и Александро-Шультино; до сих пор продолжаются бои в двух локациях.

На Торецком направлении наши войска сегодня отражали семь вражеских атак в районах Плещеевки, Катериновки и Степановки. Три боевые столкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 39 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Федоровка, Никаноровка, Мирноград, Родинское, Сухецкое, Луч, Лысовка, Удачное, Новоподгородное, Молодецкое, Новоукраинка, Филиал, Дачное, Новоивановка и в сторону Новопавловки. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники отбили 38 атак, один бой продолжался.

Потери врага у Покровска за сутки составили 128 человек убитыми и ранеными. Уничтожено пять единиц автомобильной техники и 18 беспилотных летательных аппаратов; ВСУ поразили одну реактивную систему залпового огня и одну пушку.

Какая ситуация возле Покровска: смотрите на карте

На Новопавловском направлении отбили 25 вражеских атак вблизи населенных пунктов Малиевка, Толстой, Александроград, Терновое, Березовое, Темировка, Камышеваха, Ольговское. Еще семь боевых столкновений на момент отчета продолжались.

Атаки на Новопавловском направлении: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили вражескую атаку вблизи Полтавки.

На Ореховском направлении противник дважды наступал вблизи Новоандреевки и Степногорска.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили пять штурмовых действий оккупантов.

Какова ситуация на фронте?