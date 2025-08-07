7 августа, 07:13
Успехи ВСУ возле Часового Яра, продвижение россиян на нескольких направлениях: обзор фронта от ISW
Основные тезисы
- Российские войска продолжают наступательные операции на разных направлениях.
- Украинские войска продвинулись возле Часового Яра, одновременно российская армия имеет продвижение на нескольких направлениях.
Оккупационная армия России не оставляет намерения захватить украинские территории. Аналитики ISW проанализировали изменения линии фронта за последние сутки.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский аналитический центр ISW.
Как изменилась ситуация на фронте по состоянию на 7 августа?
- Россияне 5 и 6 августа продолжали наступательные операции в неопределенных районах Курской области.
- Российские войска также продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись вперед.
- Захватчики недавно продвинулись на севере Харьковской области. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 6 августа, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись к Волчанскому агрегатному заводу на севере Волчанска.
- Ни украинские, ни российские войска не сообщали о наземной активности в направлении Великого Бурлука 6 августа.
- Оккупационные войска России продвинулись на Купянском направлении.
Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны
- Российские войска также недавно продвинулись и на Лиманском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 6 августа, свидетельствуют о том, что захватчики продвигались на северо-восток от Среднего (на северо-запад от Лимана).
- В среду, 6 августа, российские войска продолжили наступательные операции на Боровском направлении, но не продвинулись вперед.
- Российская армия недавно продвинулась на Северском направлении.
- Украинские войска продвинулись в направлении Часового Яра. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 6 августа, свидетельствуют о том, что ВСУ недавно продвинулись на юго-запад от Часового Яра.
- Российские войска недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 6 августа, свидетельствуют о том, что российские войска продвигались на запад от Дилиевки (к северу от Торецка).
- Захватнические войска России недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 6 августа, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись вдоль автомагистрали Т-0509 Федоровка-Новоекономическое на северо-востоке Федоровки (к северо-востоку от Покровска). Как пишут аналитики, дополнительные геолокационные видеозаписи, опубликованные 6 августа, свидетельствуют о том, что оккупанты недавно продвинулись в западном Чунишино (к югу от Покровска).