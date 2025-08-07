Оккупационная армия России не оставляет намерения захватить украинские территории. Аналитики ISW проанализировали изменения линии фронта за последние сутки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский аналитический центр ISW.

Как изменилась ситуация на фронте по состоянию на 7 августа?

Россияне 5 и 6 августа продолжали наступательные операции в неопределенных районах Курской области.

Российские войска также продолжили наступательные операции на севере Сумской области , но не продвинулись вперед.

, но не продвинулись вперед. Захватчики недавно продвинулись на севере Харьковской области . Геолокационные видеозаписи, опубликованные 6 августа, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись к Волчанскому агрегатному заводу на севере Волчанска.

Ни украинские, ни российские войска не сообщали о наземной активности в направлении Великого Бурлука 6 августа.

6 августа. Оккупационные войска России продвинулись на Купянском направлении.

Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны