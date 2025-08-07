Окупаційна армія Росії не полишає наміру захопити українські території. Аналітики ISW проаналізували зміни лінії фронту за останню добу.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на американський аналітичний центр ISW.

Як змінилася ситуація на фронті станом на 7 серпня?

Росіяни 5 та 6 серпня продовжували наступальні операції у невизначених районах Курської області.

Російські війська також продовжили наступальні операції на півночі Сумської області , але не просунулися вперед.

Загарбники нещодавно просунулися на півночі Харківської області.

. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 6 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися до Вовчанського агрегатного заводу на півночі Вовчанська. Ні українські, ні російські війська не повідомляли про наземну активність у напрямку Великого Бурлука 6 серпня.

6 серпня. Окупаційні війська Росії просунулися на Куп'янському напрямку.

Огляд фронту від ISW / Карти Інституту вивчення війни