7 серпня, 07:13
Успіхи ЗСУ біля Часового Яру, просування росіян на кількох напрямках: огляд фронту від ISW
Основні тези
- Російські війська продовжують наступальні операції на різних напрямках.
- Українські війська просунулися біля Часового Яру, водночас російська армія має просування на декількох напрямках.
Окупаційна армія Росії не полишає наміру захопити українські території. Аналітики ISW проаналізували зміни лінії фронту за останню добу.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на американський аналітичний центр ISW.
Як змінилася ситуація на фронті станом на 7 серпня?
- Росіяни 5 та 6 серпня продовжували наступальні операції у невизначених районах Курської області.
- Російські війська також продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але не просунулися вперед.
- Загарбники нещодавно просунулися на півночі Харківської області. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 6 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися до Вовчанського агрегатного заводу на півночі Вовчанська.
- Ні українські, ні російські війська не повідомляли про наземну активність у напрямку Великого Бурлука 6 серпня.
- Окупаційні війська Росії просунулися на Куп'янському напрямку.
Огляд фронту від ISW / Карти Інституту вивчення війни
- Російські війська також нещодавно просунулися і на Лиманському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 6 серпня, свідчать про те, що загарбники просувалися на північний схід від Середнього (на північний захід від Лимана).
- В середу, 6 серпня, російські війська продовжили наступальні операції на Боровському напрямку, але не просунулися вперед.
- Російська армія нещодавно просунулася на Сіверському напрямку.
- Українські війська просунулися в напрямку Часового Яру. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 6 серпня, свідчать про те, що ЗСУ нещодавно просунулися на південний захід від Часового Яру.
- Російські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 6 серпня, свідчать про те, що російські війська просувалися на захід від Диліївки (на північ від Торецька).
- Загарбницькі війська Росії нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 6 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися вздовж автомагістралі Т-0509 Федорівка-Новоекономічне на північному сході Федорівки (на північний схід від Покровська). Як пишуть аналітики, додаткові геолокаційні відеозаписи, опубліковані 6 серпня, свідчать про те, що окупанти нещодавно просунулися у західному Чунишиному (на південь від Покровська).