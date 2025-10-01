Войско Кремля не оставляет намерения захватить территории Украины и не прекращает боевые действия. Аналитики Института изучения войны проанализировали, как изменилась линия фронта за последние сутки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Как изменилась ситуация на фронте 1 октября?

Оккупанты продолжили наступательные операции на севере Сумской области и на севере Харьковской области, но подтвержденного прогресса не достигли.

В то же время захватнические войска продолжили наступательные операции на Купянском направлении, но здесь они также не достигли прогресса.

Как украинские, так и российские войска, недавно продвинулись на Боровском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 28 сентября, свидетельствуют о том, что ВСУ недавно вернули себе Дружелюбовку (к юго-востоку от Боровой). Геолокационные видеозаписи, опубликованные 29 сентября, показывают, что оккупанты незначительно продвинулись на юго-восточной окраине Грековки (к юго-востоку от Боровой).

Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны

ВСУ и российская армия недавно продвинулись на Лиманском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 28 сентября, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно вернули позиции к востоку от Карповки (к северо-западу от Лимана).

А геолокационные видеозаписи, опубликованные 30 сентября, указывают на то, что подразделения 67-й мотострелковой дивизии России недавно захватили позиции в западном Заречном (северо-восточнее Лимана).

Российские войска также недавно продвинулись на Северском направлении. Указывается, что они продвинулись на северо-восток от Дроновки (к северу от Северска).

Продвижение враг имеет и в тактическом районе Константиновка-Дружковка. Геолокационные видеозаписи от 29 сентября свидетельствуют о том, что оккупанты продвинулись к берегу водоема к востоку от Софиевки (на юго-запад от Дружковки).

30 сентября армия противника продолжила наступательные операции в тактическом районе Доброполья, но подтвержденного прогресса не достигла.

ВСУ недавно удерживали позиции или продвигались на Покровском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 30 сентября, свидетельствуют о том, что заявления Кремля о захвате позиций в северной части Удачного (к юго-западу от Покровска) являются ложными, и что Силы обороны Украины удерживают позиции или продвигаются в этом районе

К слову, представитель ОСУВ “Днепр” Виктор Трегубов недавно прокомментировал 24 Каналу сообщение в сети о 3 "котлах" для российских захватчиков под Покровском. Спикер отметил, что говорить об окружении противника и "котлах" рано. "Не будем настолько забегать вперед. Есть, скажем так, несколько мест, где россиян хорошо прижали", – добавил он.

Кремлевская армия продолжила также наступательные операции на Новопавловском и на Великомихайловском направлениях, но не продвинулись вперед.

Враг продолжил наступательные действия и на западе Запорожской области, но не продвинулись вперед. Такая же ситуация у противника и на Херсонском направлении.

