Кремль не оставляет намерения захватить территории Украины. Аналитики Института изучения войны проанализировали, как изменилась линия фронта в течение последних суток.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский аналитический центр ISW. Смотрите также Более 160 боевых столкновений, россияне давят в Донецкой области: карта боевых действий 12 августа Как изменилась ситуация на фронте по состоянию на 13 августа? В районах Курской области 11 и 12 августа продолжались бои.

11 и 12 августа продолжались бои. Российские войска продолжили наступательные действия на севере Сумской области и на севере Харьковской области , но не продвинулись вперед.

и , но не продвинулись вперед. Армия России продвинулась в направлении Великого Бурлука . Геолокационные видеозаписи, опубликованные 12 августа, свидетельствуют о том, что оккупанты недавно продвинулись на юг от Мелового (к северо-востоку от Великого Бурлука).

. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 12 августа, свидетельствуют о том, что оккупанты недавно продвинулись на юг от Мелового (к северо-востоку от Великого Бурлука). Вражеские войска продолжили наступательные операции на Купянском направлении , но не продвинулись вперед.

, но не продвинулись вперед. Российские захватчики недавно продвинулись в направлении Боровой.

Вражеские войска продолжили наступательные действия на Лиманском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли. Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны Оккупационная армия продолжила наступательные операции на Северском направлении и у Часового Яра , но не продвинулись вперед.

и , но не продвинулись вперед. Россияне также продолжили наступательные действия на Торецком направлении , но подтвержденного прогресса не достигли.

, но подтвержденного прогресса не достигли. Кремлевские войска продвинулись на Покровском направлении . Геолокационные видеозаписи, опубликованные 12 августа, свидетельствуют о том, что российская армия недавно продвинулась в восточном Родинском (к северу от Покровска) и в центральном Удачном (к юго-западу от Покровска).

. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 12 августа, свидетельствуют о том, что российская армия недавно продвинулась в восточном Родинском (к северу от Покровска) и в центральном Удачном (к юго-западу от Покровска). Оккупанты продолжили наступательные операции на Новопавловском и на Великомихайловском направлении , а также на востоке Запорожской области , но не продвинулись вперед.

и , а также , но не продвинулись вперед. Российские войска продолжили наступательные операции и на западе Запорожской области , но подтвержденного прогресса не достигли.

, но подтвержденного прогресса не достигли. Вражеская армия продолжала ограниченные атаки на Херсонском направлении 11 и 12 августа, но не продвигались вперед.