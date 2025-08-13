Кремль не полишає наміру захопити території України. Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували, як змінилася лінія фронту протягом останньої доби.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на американський аналітичний центр ISW.

Як змінилася ситуація на фронті станом на 13 серпня?

У районах Курської області 11 та 12 серпня тривали бої.

11 та 12 серпня тривали бої. Російські війська продовжили наступальні дії на півночі Сумщини та на півночі Харківської області , але не просунулися вперед.

та , але не просунулися вперед. Армія Росії просунулася у напрямку Великого Бурлука . Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 12 серпня, свідчать про те, що окупанти нещодавно просунулися на південь від Мілового (на північний схід від Великого Бурлука).

. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 12 серпня, свідчать про те, що окупанти нещодавно просунулися на південь від Мілового (на північний схід від Великого Бурлука). Ворожі війська продовжили наступальні операції на Куп'янському напрямку , але не просунулися вперед.

, але не просунулися вперед. Російські загарбники нещодавно просунулися в напрямку Борової.

Ворожі війська продовжили наступальні дії на Лиманському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.

Огляд фронту від ISW / Карти Інституту вивчення війни