13 серпня, 07:38
Наступальні дії росіян, просування ворога на декількох напрямках: огляд і карти фронту від ISW
Основні тези
- Російські окупаційні війська продовжують наступальні операції.
- В ISW зазначають, що геолокаційні відеозаписи вказують на просування ворога на фронті.
Кремль не полишає наміру захопити території України. Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували, як змінилася лінія фронту протягом останньої доби.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на американський аналітичний центр ISW.
Як змінилася ситуація на фронті станом на 13 серпня?
- У районах Курської області 11 та 12 серпня тривали бої.
- Російські війська продовжили наступальні дії на півночі Сумщини та на півночі Харківської області, але не просунулися вперед.
- Армія Росії просунулася у напрямку Великого Бурлука. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 12 серпня, свідчать про те, що окупанти нещодавно просунулися на південь від Мілового (на північний схід від Великого Бурлука).
- Ворожі війська продовжили наступальні операції на Куп'янському напрямку, але не просунулися вперед.
- Російські загарбники нещодавно просунулися в напрямку Борової.
- Ворожі війська продовжили наступальні дії на Лиманському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.
Огляд фронту від ISW / Карти Інституту вивчення війни
- Окупаційна армія продовжила наступальні операції на Сіверському напрямку та біля Часового Яру, але не просунулися вперед.
- Росіяни також продовжили наступальні дії на Торецькому напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.
- Кремлівські війська просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 12 серпня, свідчать про те, що російська армія нещодавно просунулася у східному Родинському (на північ від Покровська) та в центральному Удачному (на південний захід від Покровська).
- Окупанти продовжили наступальні операції на Новопавлівському та на Великомихайлівському напрямку, а також на сході Запорізької області, але не просунулися вперед.
- Російські війська продовжили наступальні операції і на заході Запорізької області, але підтвердженого прогресу не досягли.
- Ворожа армія продовжувала обмежені атаки на Херсонському напрямку 11 та 12 серпня, але не просувалися вперед.