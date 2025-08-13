Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на американський аналітичний центр ISW.

Дивіться також Понад 160 бойових зіткнень, росіяни тиснуть на Донеччині: карта бойових дій 12 серпня

Як змінилася ситуація на фронті станом на 13 серпня?

У районах Курської області 11 та 12 серпня тривали бої.

11 та 12 серпня тривали бої. Російські війська продовжили наступальні дії на півночі Сумщини та на півночі Харківської області , але не просунулися вперед.

та , але не просунулися вперед. Армія Росії просунулася у напрямку Великого Бурлука . Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 12 серпня, свідчать про те, що окупанти нещодавно просунулися на південь від Мілового (на північний схід від Великого Бурлука).

. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 12 серпня, свідчать про те, що окупанти нещодавно просунулися на південь від Мілового (на північний схід від Великого Бурлука). Ворожі війська продовжили наступальні операції на Куп'янському напрямку , але не просунулися вперед.

, але не просунулися вперед. Російські загарбники нещодавно просунулися в напрямку Борової.

Ворожі війська продовжили наступальні дії на Лиманському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.

Огляд фронту від ISW / Карти Інституту вивчення війни