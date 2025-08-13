Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на американський аналітичний центр ISW.
Як змінилася ситуація на фронті станом на 13 серпня?
- У районах Курської області 11 та 12 серпня тривали бої.
- Російські війська продовжили наступальні дії на півночі Сумщини та на півночі Харківської області, але не просунулися вперед.
- Армія Росії просунулася у напрямку Великого Бурлука. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 12 серпня, свідчать про те, що окупанти нещодавно просунулися на південь від Мілового (на північний схід від Великого Бурлука).
- Ворожі війська продовжили наступальні операції на Куп'янському напрямку, але не просунулися вперед.
- Російські загарбники нещодавно просунулися в напрямку Борової.
- Ворожі війська продовжили наступальні дії на Лиманському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.
Огляд фронту від ISW / Карти Інституту вивчення війни
- Окупаційна армія продовжила наступальні операції на Сіверському напрямку та біля Часового Яру, але не просунулися вперед.
- Росіяни також продовжили наступальні дії на Торецькому напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.
- Кремлівські війська просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 12 серпня, свідчать про те, що російська армія нещодавно просунулася у східному Родинському (на північ від Покровська) та в центральному Удачному (на південний захід від Покровська).
- Окупанти продовжили наступальні операції на Новопавлівському та на Великомихайлівському напрямку, а також на сході Запорізької області, але не просунулися вперед.
- Російські війська продовжили наступальні операції і на заході Запорізької області, але підтвердженого прогресу не досягли.
- Ворожа армія продовжувала обмежені атаки на Херсонському напрямку 11 та 12 серпня, але не просувалися вперед.