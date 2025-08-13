Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский аналитический центр ISW.
Как изменилась ситуация на фронте по состоянию на 13 августа?
- В районах Курской области 11 и 12 августа продолжались бои.
- Российские войска продолжили наступательные действия на севере Сумской области и на севере Харьковской области, но не продвинулись вперед.
- Армия России продвинулась в направлении Великого Бурлука. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 12 августа, свидетельствуют о том, что оккупанты недавно продвинулись на юг от Мелового (к северо-востоку от Великого Бурлука).
- Вражеские войска продолжили наступательные операции на Купянском направлении, но не продвинулись вперед.
- Российские захватчики недавно продвинулись в направлении Боровой.
- Вражеские войска продолжили наступательные действия на Лиманском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.
Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны
- Оккупационная армия продолжила наступательные операции на Северском направлении и у Часового Яра, но не продвинулись вперед.
- Россияне также продолжили наступательные действия на Торецком направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.
- Кремлевские войска продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 12 августа, свидетельствуют о том, что российская армия недавно продвинулась в восточном Родинском (к северу от Покровска) и в центральном Удачном (к юго-западу от Покровска).
- Оккупанты продолжили наступательные операции на Новопавловском и на Великомихайловском направлении, а также на востоке Запорожской области, но не продвинулись вперед.
- Российские войска продолжили наступательные операции и на западе Запорожской области, но подтвержденного прогресса не достигли.
- Вражеская армия продолжала ограниченные атаки на Херсонском направлении 11 и 12 августа, но не продвигались вперед.