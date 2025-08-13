Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский аналитический центр ISW.

Как изменилась ситуация на фронте по состоянию на 13 августа?

В районах Курской области 11 и 12 августа продолжались бои.

11 и 12 августа продолжались бои. Российские войска продолжили наступательные действия на севере Сумской области и на севере Харьковской области , но не продвинулись вперед.

и , но не продвинулись вперед. Армия России продвинулась в направлении Великого Бурлука . Геолокационные видеозаписи, опубликованные 12 августа, свидетельствуют о том, что оккупанты недавно продвинулись на юг от Мелового (к северо-востоку от Великого Бурлука).

. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 12 августа, свидетельствуют о том, что оккупанты недавно продвинулись на юг от Мелового (к северо-востоку от Великого Бурлука). Вражеские войска продолжили наступательные операции на Купянском направлении , но не продвинулись вперед.

, но не продвинулись вперед. Российские захватчики недавно продвинулись в направлении Боровой.

Вражеские войска продолжили наступательные действия на Лиманском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.

Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны