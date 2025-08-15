Укр Рус
24 Канал Новости Украины Наступательные операции россиян, ВСУ имеют продвижение на фронте: отчет и карты ISW
15 августа, 06:47
2

Наступательные операции россиян, ВСУ имеют продвижение на фронте: отчет и карты ISW

Ирина Марцияш
Основные тезисы
  • Российская армия продолжает наступательные операции.
  • В ISW отмечают, что геолокационные видеозаписи указывают на продвижение украинских войск на фронте.

Кремль и его войско не оставляет намерения захватить украинские территории. В ISW аналитики проанализировали, как изменилась линия фронта в течение последних суток.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский институт изучения войны (ISW).

Смотрите также Более 50 боев на Покровском направлении и многочисленные атаки врага: карта боевых действий 14 августа

Как изменилась ситуация на фронте по состоянию на 15 августа?

  • По состоянию на 14 августа в Курской области продолжались ограниченные бои.
  • ВСУ недавно продвинулись на севере Сумской области.
  • Российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области и на Купянском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.
  • Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности в направлении Великого Бурлука 14 августа.
  • Оккупанты продолжили наступательные операции на Боровском направлении, но не продвинулись вперед.

Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны

 

  • Украинские войска продвинулись на Лиманском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 14 августа, свидетельствуют о том, что ВСУ недавно продвинулись в южной части Торского (к востоку от Лимана).
  • Вражеские силы продолжили наступательные операции на Северском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.
  • Российские войска также продолжили наступательные действия в районе Часового Яра и на Торецком направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.
  • Армия врага продолжала наступательные операции на Покровском направлении 13 и 14 августа, но подтвержденных успехов не достигла.
  • Захватчики также продолжили наступательные операции и на Новопавловском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.
  • Российские войска продвинулись на Великомихайловском направлении.
  • Оккупанты продолжали ограниченные наступательные операции на востоке и западе Запорожской области, но не продвинулись вперед.
  • Российские оккупанты продолжали ограниченные наступательные действия на Херсонском направлении 13 и 14 августа, но не продвигались вперед.