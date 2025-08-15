Кремль и его войско не оставляет намерения захватить украинские территории. В ISW аналитики проанализировали, как изменилась линия фронта в течение последних суток.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский институт изучения войны (ISW). Смотрите также Более 50 боев на Покровском направлении и многочисленные атаки врага: карта боевых действий 14 августа Как изменилась ситуация на фронте по состоянию на 15 августа? По состоянию на 14 августа в Курской области продолжались ограниченные бои.

продолжались ограниченные бои. ВСУ недавно продвинулись на севере Сумской области.

Российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области и на Купянском направлении , но подтвержденного прогресса не достигли.

и , но подтвержденного прогресса не достигли. Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности в направлении Великого Бурлука 14 августа.

14 августа. Оккупанты продолжили наступательные операции на Боровском направлении, но не продвинулись вперед. Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны Украинские войска продвинулись на Лиманском направлении . Геолокационные видеозаписи, опубликованные 14 августа, свидетельствуют о том, что ВСУ недавно продвинулись в южной части Торского (к востоку от Лимана).

. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 14 августа, свидетельствуют о том, что ВСУ недавно продвинулись в южной части Торского (к востоку от Лимана). Вражеские силы продолжили наступательные операции на Северском направлении , но подтвержденного прогресса не достигли.

, но подтвержденного прогресса не достигли. Российские войска также продолжили наступательные действия в районе Часового Яра и на Торецком направлении , но подтвержденного прогресса не достигли.

и , но подтвержденного прогресса не достигли. Армия врага продолжала наступательные операции на Покровском направлении 13 и 14 августа, но подтвержденных успехов не достигла.

13 и 14 августа, но подтвержденных успехов не достигла. Захватчики также продолжили наступательные операции и на Новопавловском направлении , но подтвержденного прогресса не достигли.

, но подтвержденного прогресса не достигли. Российские войска продвинулись на Великомихайловском направлении.

Оккупанты продолжали ограниченные наступательные операции на востоке и западе Запорожской области , но не продвинулись вперед.

, но не продвинулись вперед. Российские оккупанты продолжали ограниченные наступательные действия на Херсонском направлении 13 и 14 августа, но не продвигались вперед.