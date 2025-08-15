Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский институт изучения войны (ISW).

Смотрите также Более 50 боев на Покровском направлении и многочисленные атаки врага: карта боевых действий 14 августа

Как изменилась ситуация на фронте по состоянию на 15 августа?

По состоянию на 14 августа в Курской области продолжались ограниченные бои.

продолжались ограниченные бои. ВСУ недавно продвинулись на севере Сумской области.

Российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области и на Купянском направлении , но подтвержденного прогресса не достигли.

и , но подтвержденного прогресса не достигли. Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности в направлении Великого Бурлука 14 августа.

14 августа. Оккупанты продолжили наступательные операции на Боровском направлении, но не продвинулись вперед.

Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны