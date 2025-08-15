Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский институт изучения войны (ISW).
Как изменилась ситуация на фронте по состоянию на 15 августа?
- По состоянию на 14 августа в Курской области продолжались ограниченные бои.
- ВСУ недавно продвинулись на севере Сумской области.
- Российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области и на Купянском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.
- Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности в направлении Великого Бурлука 14 августа.
- Оккупанты продолжили наступательные операции на Боровском направлении, но не продвинулись вперед.
Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны
- Украинские войска продвинулись на Лиманском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 14 августа, свидетельствуют о том, что ВСУ недавно продвинулись в южной части Торского (к востоку от Лимана).
- Вражеские силы продолжили наступательные операции на Северском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.
- Российские войска также продолжили наступательные действия в районе Часового Яра и на Торецком направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.
- Армия врага продолжала наступательные операции на Покровском направлении 13 и 14 августа, но подтвержденных успехов не достигла.
- Захватчики также продолжили наступательные операции и на Новопавловском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.
- Российские войска продвинулись на Великомихайловском направлении.
- Оккупанты продолжали ограниченные наступательные операции на востоке и западе Запорожской области, но не продвинулись вперед.
- Российские оккупанты продолжали ограниченные наступательные действия на Херсонском направлении 13 и 14 августа, но не продвигались вперед.