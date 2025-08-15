Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на американський інститут вивчення війни (ISW).
Як змінилася ситуація на фронті 15 серпня?
- Станом на 14 серпня в Курській області тривали обмежені бої.
- ЗСУ нещодавно просунулися на півночі Сумської області.
- Російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області та на Куп'янському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.
- Ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність у напрямку Великого Бурлука 14 серпня.
- Окупанти продовжили наступальні операції на Боровському напрямку, але не просунулися вперед.
Огляд фронту від ISW / Карти Інституту вивчення війни
- Українські війська просунулися на Лиманському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 14 серпня, свідчать про те, що ЗСУ нещодавно просунулися в південній частині Торського (на схід від Лимана).
- Ворожі сили продовжили наступальні операції на Сіверському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.
- Російські війська також продовжили наступальні дії біля Часового Яру та на Торецькому напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.
- Армія ворога продовжувала наступальні операції на Покровському напрямку 13 та 14 серпня, але підтверджених успіхів не досягла.
- Загарбники також продовжили наступальні операції і на Новопавлівському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.
- Російські війська просунулися на Великомихайлівському напрямку.
- Окупанти продовжували обмежені наступальні операції на сході та заході Запорізької області, але не просунулися вперед.
- Російські окупанти продовжували обмежені наступальні дії на Херсонському напрямку 13 та 14 серпня, але не просувалися вперед.