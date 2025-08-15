Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на американський інститут вивчення війни (ISW).

Як змінилася ситуація на фронті 15 серпня?

Станом на 14 серпня в Курській області тривали обмежені бої.

тривали обмежені бої. ЗСУ нещодавно просунулися на півночі Сумської області.

Російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області та на Куп'янському напрямку , але підтвердженого прогресу не досягли.

та , але підтвердженого прогресу не досягли. Ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність у напрямку Великого Бурлука 14 серпня.

14 серпня. Окупанти продовжили наступальні операції на Боровському напрямку, але не просунулися вперед.

Огляд фронту від ISW / Карти Інституту вивчення війни