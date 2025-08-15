Кремль і його військо не полишає наміру захопити українські території. В ISW аналітики проаналізували, як змінилася лінія фронту протягом останньої доби.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на американський інститут вивчення війни (ISW). Дивіться також Понад 50 боїв на Покровському напрямку та численні атаки ворога: карта бойових дій 14 серпня Як змінилася ситуація на фронті 15 серпня? Станом на 14 серпня в Курській області тривали обмежені бої.

тривали обмежені бої. ЗСУ нещодавно просунулися на півночі Сумської області.

Російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області та на Куп'янському напрямку , але підтвердженого прогресу не досягли.

та , але підтвердженого прогресу не досягли. Ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність у напрямку Великого Бурлука 14 серпня.

14 серпня. Окупанти продовжили наступальні операції на Боровському напрямку, але не просунулися вперед. Огляд фронту від ISW / Карти Інституту вивчення війни Українські війська просунулися на Лиманському напрямку . Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 14 серпня, свідчать про те, що ЗСУ нещодавно просунулися в південній частині Торського (на схід від Лимана).

. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 14 серпня, свідчать про те, що ЗСУ нещодавно просунулися в південній частині Торського (на схід від Лимана). Ворожі сили продовжили наступальні операції на Сіверському напрямку , але підтвердженого прогресу не досягли.

, але підтвердженого прогресу не досягли. Російські війська також продовжили наступальні дії біля Часового Яру та на Торецькому напрямку , але підтвердженого прогресу не досягли.

та , але підтвердженого прогресу не досягли. Армія ворога продовжувала наступальні операції на Покровському напрямку 13 та 14 серпня, але підтверджених успіхів не досягла.

13 та 14 серпня, але підтверджених успіхів не досягла. Загарбники також продовжили наступальні операції і на Новопавлівському напрямку , але підтвердженого прогресу не досягли.

, але підтвердженого прогресу не досягли. Російські війська просунулися на Великомихайлівському напрямку.

Окупанти продовжували обмежені наступальні операції на сході та заході Запорізької області , але не просунулися вперед.

, але не просунулися вперед. Російські окупанти продовжували обмежені наступальні дії на Херсонському напрямку 13 та 14 серпня, але не просувалися вперед.