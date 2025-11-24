Россияне продвинулись на многих направлениях, но лгут об окружении в Купянске, – ISW

Аналитики Института изучения войны выложили свежий обзор боевых действий на утро 24 ноября. В нем проанализирована ситуация на фронте за предыдущий день – воскресенье 23 ноября.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Смотрите также "В 2026 году наступит критический момент": о каких серьезных проблемах доложили Путину

Где продвинулись россияне на утро 24 ноября?

23 ноября российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись. Z-блогеры писали, что оккупанты прекратили атаки в сторону села Садки из-за нехватки людей. А ISW последний раз наблюдали эти атаки в начале ноября.

На Харьковщине врагу также не удалось продвинуться. 22 и 23 ноября российские войска атаковали к северо-востоку от Харькова вблизи Волчанска, Синельниково и Лимана, а также в направлении поселка Вильча. Та же ситуация в направлении Великого Бурлука и Купянска.

Интересно! Российская пропаганда писала об "окружении 15 батальонов в Купянске-Узловом". Заметим, что в батальоне может быть до 800 человек. Но даже Z-блогеры были удивлены этими лживыми заявлениями Герасимова.

В направлении Боровой на Харьковщине нет подтвержденных продвижений.

Российские войска недавно продвинулись на Славянско-Лиманском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 22 ноября, свидетельствуют о том, что подразделения российского 252 мотострелкового полка недавно продвинулись в центральной части Новоселовки (северо-западнее Лимана).

Что касается Ямполя, то пропагандисты заявляют, якобы российские войска контролируют примерно 70 процентов города.

ISW получила только доказательства, позволяющие оценить, что российские войска захватили примерно 18 процентов Ямполя и провели операцию по инфильтрации на северо-восточной окраине поселения 21 и 22 ноября,

– отметили аналитики.

Российские войска недавно продвинулись на Северском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 22 ноября, показывают, как украинские войска обстреливают оккупированное Россией здание в центральной Платоновке (к северо-западу от Северска). Россияне писали, что скапливают пехоту на окраинах города.

Карты ISW на 24 ноября

Оккупанты недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка – Дружковка. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 23 ноября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно незначительно продвинулись на западной окраине Иванополья (к юго-востоку от Константиновки). Враг писал, что Ступочки и Предтечино превращаются в серую зону.

Российские войска недавно продвинулись на Добропольском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 23 ноября, свидетельствуют о том, что вероятные подразделения 336 бригады морской пехоты России (Балтийский флот) недавно продвинулись в южной части Шахово (к востоку от Доброполья).

Российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 22 ноября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно незначительно продвинулись к северу от Удачного (на юго-запад от Покровска).

В направлении Новопавловки и Великой Михайловки враг не продвинулся.

На Гуляйпольском направлении россияне не имели успеха, однако недавно продвинулись на западе Запорожской области. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 23 ноября, свидетельствуют о том, что российские войска продвинулись в южной Новоданиловке (к югу от Орехова) в ходе недавнего механизированного наступления в этом районе.

На Херсонщине оккупанты не продвинулись.