Россияне топят технику в грязи и тонут сами: карты ISW на 5 ноября

Аналитики ISW выложили актуальные карты и обзор боевых действий за предыдущий день, 4 ноября. Они подчеркнули, что Силы обороны имеют по меньшей мере 2 продвижения. Россияне же страдают от осенней погоды.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Какой обзор фронта от ISW на утро 5 ноября?

Российские войска недавно продвинулись на севере Сумской области Сумской области. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 3 ноября, свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись к югу от Лукашевки (к юго-востоку от города Сумы). Впрочем, Z-блогеры утверждали, что ВСУ контратаковали вблизи Алексеевки, Кондратовки, Новоконстантиновки, Юнаковки, Андреевки и Варачино.

Интересно! На этом направлении россияне жаловались, что корейские боеприпасы неисправны и взрываются еще до выстрела. Также их командование заставляет перевозить припасы и боеприпасы пешком, что приводит к потерям. В то же время они утверждали, что проводят плановые ротации войск и накапливают силы для будущих атак вблизи Алексеевки и недавно развернули в этом районе неустановленные подразделения спецназа.

4 ноября российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области и на направлении Великого Бурлука, но подтвержденного прогресса не достигли. По словам россиян, спорная "серая зона" в пределах Волчанска и вблизи него расширяется, и поэтому оккупанты имеют трудности в консолидации и накоплении сил для будущих атак.

4 ноября российские войска продолжили наступательные операции на Купянском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.

Обратите внимание! Оккупантам на этом направлении отказали в отпуске на неопределенный срок. Также прибыла комиссия для расследования серьезных потерь в 47 танковой дивизии.

Украинские войска удерживали позиции или недавно продвинулись в направлении юго-восточного Лимана. Россияне утверждают, что Силы обороны восстановили контроль над улицей Центральной на северо-востоке Ямполя и что районы на северной и северо-восточной окраинах Ямполя становятся оспариваемой "серой зоной".

Также на Лиманском направлении действуют операторы подразделения "Рубикон". Недавно ГУР ударило по ним в Авдеевке. Следует сказать, что от Авдеевки до Покровска час езды.

Карты ISW на утро 5 ноября за предыдущий день – 4 ноября

4 ноября российские войска продолжили наступательные операции на Северском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.

Владимир Голягин, начальник отделения коммуникаций 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады, рассказал, что "российская пехота атакует небольшими огневыми группами от одного до пяти человек ежедневно, независимо от погоды или времени суток, а ночью использует теплозащитные плащи". Оккупанты пытаются проникнуть через бреши в украинской обороне и ждать подкрепления.

Российские войска продолжают продвижение через Покровск. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 3 и 4 ноября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в северо-западном, северном и северо-восточном Покровске. Там действуют много российских дронщиков: "Рубикон", отряд "Смуглянки", ГРОМ "Каскад" и "Ирландцы" в их составе.

В целом аналитики связывают успехи россиян в Покровске именно с развитием российских беспилотных сил.

Украинские военные источники недавно сообщили, что российские группы инфильтрации намеренно целятся в украинские экипажи беспилотников, чтобы вступить с ними в ближний бой, препятствуя операциям украинских беспилотников. Сочетание российской наземной тактики и воздушная блокада боевых действий создали среду, в которой украинским войскам очень трудно управлять беспилотниками,

– говорится в обзоре.

Под воздушной блокадой боевых действий ISW имеют в виду атаки на тыловую логистику Сил обороны.

Россияне предоставляют противоречивую информацию, но понятно одно: город не захвачен.

Украинские силы недавно продвинулись на тактическом направлении Константиновка – Дружковка. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 31 октября и 3 ноября, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись на юг от Предтечина (к востоку от Константиновки) и на юг от Александро-Шультино (к юго-востоку от Константиновки). Геолокационные видеозаписи, опубликованные 3 ноября, свидетельствуют о том, что украинские войска удерживают позиции или недавно продвинулись на юго-восток от Константиновки – района, где, по предварительным данным российских источников, сохранялось присутствие российских войск.

Обратите внимание! Михаил Трач, командир батальона беспилотных систем "Сапсаны" 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского, говорит, что "сейчас сырая почва и тяжелая техника нормально не поедет". Поэтому механизированные штурмы возможны разве в середине зимы, когда земля промерзнет. К тому же атакует пехота под прикрытием "Мавиков" и в "специальных плащах".

4 ноября российские войска продолжили наступательные операции в тактическом районе Доброполье, но не продвинулись вперед. Украинские силы также продолжают контратаки на восточном фланге российских сил под Покровском в тактическом районе Доброполье, чтобы снять давление на Покровск.

4 ноября российские войска продолжили наступательные операции на Новопавловском направлении, но не продвинулись вперед.

4 ноября украинский военнослужащий, который действовал на Новопавловском направлении, опубликовал видеозапись, на котором украинские операторы беспилотников отражают усиленный взвод российской механизированной атаки через реку Волчья вблизи Ялты и уничтожают все задействованные машины – два танка Т-72Б3 и три бронетранспортера (БТР). Российский милблогер утверждал: видеозапись свидетельствует о том, что российские силы испытывают трудности с проведением механизированных операций в условиях осенней сырой погоды, поскольку вся российская техника застряла в грязи,

– информируют ISW.

4 ноября российские войска продолжили наступательные операции на Великомихайловском направлении, но не продвинулись вперед. Юрий Сиротюк, главный сержант роты огневой поддержки 5 отдельной штурмовой Киевской бригады, заявил, что россияне утопили 5 танков. Вражеские пехотинцы "плохо экипированы, преимущественно слабые физически", часто тонут, преодолевая водные преграды.

"Зеленка" наконец-то спала, посадки становятся голыми. Любые тепловые следы становятся более ощутимыми. То есть любое движение в темное время суток вообще невозможно, потому что ночные дроны "видят" тепловые следы, и человека очень легко найти,

– сказал он.

4 ноября российские войска продолжили наступательные операции на Гуляйпольском направлении, но не продвинулись вперед.

4 ноября российские войска продолжили наступательные операции на западе Запорожской области, но подтвержденного прогресса не достигли. Геолокация видеозаписи ГУР подтверждает поднятие украинского флага на островах в Каховском водохранилище. Россияне утверждают, что в этом районе сгущается туман, что способствует передвижениям россиян, поскольку операторам украинских беспилотников сложнее работать. Но оккупантам сложнее различать российские и украинские позиции.

4 ноября российские войска продолжили наступательные операции на Херсонском направлении, но не продвинулись вперед.