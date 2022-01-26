В Казахстане покончил с собой топ-менеджер компании, связанной с дочерью Назарбаева

В Казахстане нашли мертвым управляющего директора ООО "Оператор РОП" Руслана Шамшиева. Эта компания связана с дочерью бывшего лидера страны Нурсултана Назарбаева.

Правоохранители начали расследовать дело с пометкой "Доведение до самоубийства".

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Информация о смерти сначала появилась в социальных сетях, а позже ее подтвердили в полиции Казахстана.

По факту обнаружения трупа мужчины отдел полиции района Есиль возбудил уголовное дело по статье 105 о доведении до самоубийства. Сейчас для обеспечения полноты и объективности расследования проводятся необходимые следственные действия,

– сообщили в полиции.

Отметим, что Руслан Шамшиев стал управляющим директором по правовым вопросам ООО "Оператор РОП" в 2021 году. До этого он занимал различные должности в госкорпорации "Правительство для граждан".

Что известно о протестах в Казахстане

Масштабные протесты в стране начались сразу после Нового года, но ситуация обострилась именно 6 января. В этот день возникли столкновения между активистами и силовиками. При этом в некоторых регионах силовики отказывались стрелять в собственный народ.

Именно из-за этого президент Касым Жомарт-Токаев обратился к странам ОДКБ с просьбой ввести войска. По официальным данным, в Казахстане находилось более 2 тысяч так называемых "миротворцев". Ранее им разрешали стрелять в протестующих.

13 января так называемые "миротворцы" начали покидать Казахстан. Токаев заявил, что они, мол, успешно завершили свою миссию.

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