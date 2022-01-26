У Казахстані наклав на себе руки топменеджер компанії, пов'язаної з дочкою Назарбаєва

26 січня 2022 , 18:08
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Джерело:

Informburo.kz

У Казахстані знайшли мертвим керуючого директора ТОВ "Оператор РВП" Руслана Шамшієва. Ця компанія пов'язана з дочкою колишнього лідера країни Нурсултана Назарбаєва.

Правоохоронці почали розслідувати справу з поміткою "Доведення до самогубства".

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Інформація про смерть спочатку з'явилася у соціальних мережах, а згодом її підтвердили у поліції Казахстану.

За фактом виявлення трупа чоловіка відділ поліції району Єсіль порушив кримінальну справу за статтею 105 про доведення до самогубства. Наразі для забезпечення повноти та об'єктивності розслідування проводяться необхідні слідчі дії,
– повідомили у поліції.

Зауважимо, що Руслан Шамшієв став керуючим директором з правових питань ТОВ "Оператор РОП" у 2021 році. До цього він обіймав різні посади у держкорпорації "Уряд для громадян".

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Автор: Альона Захарова