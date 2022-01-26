У Казахстані наклав на себе руки топменеджер компанії, пов'язаної з дочкою Назарбаєва

У Казахстані знайшли мертвим керуючого директора ТОВ "Оператор РВП" Руслана Шамшієва. Ця компанія пов'язана з дочкою колишнього лідера країни Нурсултана Назарбаєва.

Правоохоронці почали розслідувати справу з поміткою "Доведення до самогубства".

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Інформація про смерть спочатку з'явилася у соціальних мережах, а згодом її підтвердили у поліції Казахстану.

За фактом виявлення трупа чоловіка відділ поліції району Єсіль порушив кримінальну справу за статтею 105 про доведення до самогубства. Наразі для забезпечення повноти та об'єктивності розслідування проводяться необхідні слідчі дії,

– повідомили у поліції.

Зауважимо, що Руслан Шамшієв став керуючим директором з правових питань ТОВ "Оператор РОП" у 2021 році. До цього він обіймав різні посади у держкорпорації "Уряд для громадян".

Що відомо про протести в Казахстані

Масштабні протести в країні розпочалися одразу після Нового року, але ситуація загострилася саме 6 січня. У цей день виникли сутички між активістами та силовиками. При цьому в деяких регіонах силовики відмовлялися стріляти у власний народ.

Саме через це президент Касим Жомарт-Токаєв звернувся до країн ОДКБ з проханням ввести війська. За офіційними даними, у Казахстані перебувало понад 2 тисячі так званих "миротворців". Раніше їм дозволи стріляти у протестувальників.

13 січня так звані "миротворці" почали покидати Казахстан. Токаєв заявив, що вони, мовляв, успішно завершили свою місію.

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